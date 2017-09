Frisch auf den Tisch: Obst und Gemüse für Schüler

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Staudt 1 von 2

Zweimal pro Woche 100 Gramm frisches Obst und Gemüse: Das bekommt jeder Schüler der Grundschule Ramsharde dienstags und donnerstags ausgeteilt. Diesmal waren es Gurken, Äpfel und Karotten.

Die Schule ist eine von vier Grundschulen im Flensburger Stadtgebiet, die am EU-Schulprogramm „Obst, Gemüse, Milch“ in Schleswig-Holstein teilnimmt, das dieses Schuljahr gestartet ist. Neben der Ramsharder Schule beteiligen sich auch die Fruerlundschule, die Waldorfschule sowie die Unesco-Schule Weiche. Das heißt indes nicht, dass es frisches Obst nicht auch an anderen Schulen gäbe: Die Waldschule etwa wird in einem Kooperationsprojekt mit der Flensburger Tafel beliefert.

„Dieses Programm richtet sich insbesondere an Brennpunktschulen, für deren Schüler es nicht gang und gebe ist, frisches Obst und Gemüse zu essen“, erklärt Eike Rode, Gesundheitsfachkraft an der Grundschule Ramsharde.

Ziel ist es, den Kindern gesunde Ernährung und regionales Wirtschaften schon früh näherzubringen. So sind auch Ausflüge auf Bauernhöfe oder die Erforschung von Lebensmitteln Projekt-Bestandteil.

Die Lebensmittel können mithilfe von EU-Fördergeldern kostenlos geliefert werden. Interessierte Schulen in Schleswig-Holstein sowie auch Lieferanten von regionalen Produkten hatten sich beim Land für das Projekt beworben.

Die Schule Ramsharde sowie auch die anderen drei Schulen in Flensburg haben sich für den Lieferservice von Jens Bonde von der Biokiste Angeln aus Dollerup entschieden. „Wir beliefern die Schulen nur mit saisonalen und regionalen Produkten. Jetzt zum Winter liefern wir Fairtrade-Produkte aus“, berichtet er.

Die Grundschule Ramsharde bekam den Zuschlag für das EU-Projekt aufgrund ihres Engangements im Bereich Ernährung. „Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren Gesundheitsfachkraft hier an der Schule. Außerdem haben wir Arbeitsgruppen wie die Power Kids, in denen Schüler selbst etwas über Ernährung lernen“, erzählt Rode.

Für das erste Jahr ist die Finanzierung gesichert, und für die Zukunft wird auch schon weitergeplant. So möchte sich die Grundschule für das nächste Jahr noch einmal bewerben – und bald auch ein neues Projekt rund um Hygiene im Alltag starten.