Medelby : Freude über neues Löschfahrzeug

Das neue Fahrzeug wurde extra für Einsätze zur technischen Hilfeleistung ausgerüstet.

von shz.de

18. April 2018, 12:45 Uhr

Wehrführer Holger Berg aus Medelby hat sich immer gefragt, warum es bei den Feuerwehren drei oder vier Jahre dauert, die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges zu planen und umzusetzen. Jetzt weiß er es. „Es rauchten viele Köpfe in unserer Wehr, meiner stand manchmal im Vollbrand“, erinnert er sich, als nun das neue Fahrzeug für die Feuerwehr Medelby-Holt übergeben wurde.

Es handelt sich um ein Hilfelöschfahrzeug, ein HLF 10, Kosten: 240 000 Euro. Es ist für den Brandeinsatz ausgerüstet, hat 1600 Liter Wasser an Bord und einen permanenten Allradantrieb. In der großen Gruppenkabine können sich bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle vier Atemschutzgeräteträger ausrüsten, um dann sofort mit der Wärmebildkamera vorgehen zu können. Besonders hat man sich der technischen Hilfeleistung verschrieben und das Fahrzeug entsprechend ausgerüstet: Mit Schere und Spreizer, einer Lkw-Rettungsbühne und Hebekissen ist alles an Bord, was benötigt wird, um verunglückte Personen zu retten. Per Tablet lassen sich in allen Fahrzeugtypen die Lage von Airbags, Tanks, Batterien und Hochspannungsleitungen in Unfallfahrzeugen identifizieren. Ein „Rescue Track“ stellt bei der Alarmierung automatisch die Einsatzart dar und navigiert zum Einsatzort. Um die Einsatzfähigkeit zu optimieren, wurde eine spezielle Einsatzgruppe im Löschzug Nord ins Leben gerufen. Kameraden auch aus Osterby, Jardelund-Böxlund und Weesby gewährleisten, dass vor allem tagsüber bei Verkehrsunfällen das Fahrzeug einsatzfähig ist. Dazu wird regelmäßig gemeinsam geübt.

Das bisherige zehn Jahre alte Mittlere Löschfahrzeug hat aber nicht etwa ausgedient. Es wurde der Feuerwehr Osterby übergeben, die nun ihr 25 Jahre altes Fahrzeug außer Dienst stellen und versteigern kann. Osterbys Bürgermeister Thomas Jessen ist seiner Wehr dankbar „für die klare Bereitschaft, ein gebrauchtes Fahrzeug zu übernehmen“. Dazu wurde es von der Gemeinde mit zusätzlicher Ausrüstung versehen: einem Akku-Druckbelüfter, einer Wärmebildkamera, einem Gaswarngerät und einem Night-LED-Flächenstrahler. Für Wehrführer Sören Timm hat dieser Tausch einen praktischen Nutzen: „Da das Fahrzeug unter 7,5 Tonnen Gesamtgewicht liegt, können wir weiterhin unsere ganz normalen Führerscheine nutzen.“

„Wir alle hoffen, dass mit dem Bau eines neuen Feuerwehrhauses in Medelby auch eine neue Rettungswache mitgebaut werden kann“, sagte die stellvertretende Amtsvorsteherin Gudrun Lemke bei der Schlüsselübergabe.