Steinbergkirche/Steinberg : Freude über neues Löschfahrzeug

Steinbergkirche | Große Freude herrscht bei der Feuerwehr Neukirchen-Habernis. In Anwesenheit der Bürgermeister und vieler Dorfbewohner übergab Amtswehrführer Gerd Clement der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Habernis ein neues Einsatzfahrzeug. Die Bevölkerung nahm an der Fahrzeugübergabe regen Anteil. Verbunden mit einem Flohmarkt wurde die Fahrzeugübergabe zu einem kleinen Dorffest in Neukirchen.

Auch wenn das Tanklöschfahrzeug 8/18 nicht gerade fabrikneu sei – es hat immerhin schon 37 Einsatzjahre hinter sich – sei die Wehr dankbar für das Fahrzeug, hob Ortswehrführer Michael Caton hervor. Eine deutliche Verbesserung sei es allemal – das alte Fahrzeug hatte immerhin 47 Einsatzjahre auf dem Buckel. Der Grund der Trennung liege weniger am Zustand des Fahrzeugs, diesbezüglich hätten die Gerätewarte hervorragende Arbeit geleistet, sondern vielmehr an dessen Allgemeinzustand. „Der Tüv hätte im kommenden Jahr wohl unüberwindbare Hindernisse für die weitere Nutzung angemerkt“, prognostizierte Gerätewart Thomas Carstensen.

Die Feuerwehr Neukirchen-Habernis steht am Ende eines Fahrzeugtausches. Die Feuerwehr Hasselberg hat ein neues Fahrzeug bekommen. „Das alte Fahrzeug war noch in einem hervorragenden Zustand“, bemerkte der Amtswehrführer. Da die Feuerwehren im Amt Geltinger Bucht über das Amt organisiert sind, bot es sich an, die Feuerwehr Neukirchen-Habernis technisch aufzurüsten. So wurden in das Wasser führende Fahrzeug über 10 000 Euro für neue technische Ausrüstungen gesteckt.

Die 16 Mitglieder starke Wehr hat eine hohe Brandlast in den beiden Ortsteilen zu bewältigen. Dazu gehört ein Campingplatz, das Jugendlager des Kreisjugendringes, ein Reiterhof und einige Reet gedeckte Wohnhäuser. Dazu fehlt in Habernis eine öffentliche Wasserversorgung, sodass ein Tanklöschfahrzeug mit 2000 Litern Wasservorrat dringend erforderlich ist.

Clemens Teschendorf, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Steinbergkirche, übergab den Fahrzeugschlüssel an Wehrführer Caton und Maschinist Thomas Carstensen. Er ist bereits seit 28 Jahren in der Feuerwehr aktiv. Gemeinsam mit seinem Bruder Frank haben sie sich für den ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr gemeldet. Die Mitgliedschaft in der Feuerwehr hat in der Familie Tradition, Vater Peter Matthias war viele Jahre Wehrführer. Für Thomas Carstensen und seine Kameraden ist es eine große Erleichterung, in Zukunft mit einem gut ausgerüsteten Fahrzeug zum Einsatz zu fahren. Neben der integrierten Motorspritze sind zwei Atemschutzgeräte an Bord, dazu Leitern und eine Tauchpumpe. Das mitgeführte Wasser macht schnelle Löschangriffe möglich.