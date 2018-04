Grundhof : Freude über Förderbescheid für Orgelsanierung

Für die Restaurierung der Orgel in der Grundhofer Marienkirche hat die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien eine Zuwendung von 200 000 Euro bewilligt. Jetzt liegt der Bescheid vor.

von vdl

28. April 2018, 12:45 Uhr

Grundhof | Die Orgel in der St. Marienkirche zu Grundhof ist 255 Jahre alt. 1763 von Johann Daniel Busch errichtet, wurde sie im 19. und 20. Jahrhundert mehrfach umgebaut. Mit einer Grundsanierung soll sie nun klanglich wieder in ihren barocken Ursprungszustand zurückversetzt werden. Den Auftrag dazu erhielt der Orgelbauer Rowan West aus Altenahr zum Preis von 471 698 Euro. Die Gesamtsumme von fast 486 700 Euro kann die Kirchengemeinde nicht alleine aufbringen. Sie beteiligt sich aber mit 65 000 Euro aus einer eigens gebildeten Orgelrücklage und mit ihrer Ausgleichsrücklage von 100 000 Euro. Der größte Teil kommt aus Mitteln der Denkmalspflege für das Programm zur Sanierung und Modernisierung national bedeutsamer Orgeln. Daraus hat die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien 200 000 Euro als Zuwendung bewilligt. Voller Freude präsentierten Hans-Peter Wree (Foto, 2.v.l.) als Vorsitzender des Kirchengemeinderates, Pastorin Simone Liepolt und Organist Matthias Schmidt (r.) den Förderbescheid. Bernd Wunder, Bürgermeister, steuerte in seiner Funktion als Vorsitzender des Orgelbauvereins weitere 99 500 Euro hinzu und stellte fest: „Damit sind mittlerweile mehr als 95 Prozent des gesamten Investitionsvolumens gesichert.“ Für den offenen Rest hofft er auf weitere Spenden, zum Beispiel als Sponsoring in Form von „Pfeifenpatenschaften“. Die aufwendigen und auf ein Jahr veranschlagten Sanierungsarbeiten an der Orgel sollen Mitte 2019 beginnen.