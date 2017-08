Satrup : Freude in Mittelangeln über Breitband-Förderbescheid

vergrößern 1 von 1 Foto: BMVI 1 von 1

Satrup | Der Breitbandzweckverband Mittelangeln hat sich im Februar gegründet und plant die Errichtung eines Netzes für das schnelle Internet in den unterversorgten Bereichen des Amtes Mittelangeln. Der Verband versucht dabei, sämtliche Fördermöglichkeiten auszuschöpfen, darunter auch die Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Dort übergab jetzt Staatssekretär Rainer Bomba den Fördermittelbescheid über rund 4,7 Millionen Euro an die Mittelangelner Verbandsvorsteherin Britta Lang. „Damit ist ein wichtiger Meilenstein auf den Weg zum flächendeckenden schnellen Netz im Amtsbereich Mittelangeln erreicht“, sagte Lang erfreut. Der Betrag entspricht etwas mehr als einem Drittel des gesamten Investitionsvolumens, der übrige Betrag muss durch Pachteinnahmen erwirtschaftet werden.

Es ist vorgesehen, zur Versorgung von knapp 2000 unterversorgten Haushalten ein weiträumiges Netz bis in die Gebäude zu schaffen. Dieses Glasfasernetz soll an einen Betreiber verpachtet werden, der dann die Dienste, wie Telefonie und schnelles Internet, mit mindestens 100 MBit/s bereitstellt. Potentielle Betreiber werden nun in einem Wettbewerb aufgefordert ihr Interesse zu bekunden. Die Frist hierfür endet noch in dieser Woche. Nach einer Vorauswahl können die verbliebenen Firmen ein Angebot im Rahmen des sich anschließenden Verhandlungsverfahrens abgeben. „Nach erfolgreicher Auswahl starten wir mit unserem Betreiber in die Vermarktung der Anschlüsse“, so Lang. Wer sich für einen solchen Vertrag entscheide, erhalte den Anschluss voraussichtlich kostenfrei. Dieser Schritt sei spätestens für das erste Quartal 2018 geplant. „Es ist immens wichtig, dass viele das Angebot auch annehmen“, betont Lang. Zeitgleich beginnt die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten. „Ziel ist, dass die Anschlüsse Ende 2019 online sind“, so Lang.

