Handewitt : Freiheit für drei Waldohreulen

vergrößern 1 von 1 Foto: Kirschner 1 von 1

von ki

erstellt am 26.Sep.2017 | 15:19 Uhr

Ruth Muschalla (Foto) fährt zum Stiftungsland Schäferhaus. Auf dem Rücksitz steht ein Käfig; darin sitzen drei Waldohreulen, die ausgesetzt werden sollen. „Ich freue mich, dass sie soweit sind und in die Freiheit entlassen werden können“, sagt die Seniorin. „Das ist der Sinn unserer Sache.“ Seit Jahrzehnten betreibt sie zusammen mit ihrem Ehemann Franz die Tierauffangstation Hüllerup. Die drei Waldohreulen waren ein knappes Vierteljahr dort. Zunächst waren sie gerade einmal so groß wie ein Handteller, jetzt sind es drei prächtige Vögel. Das Männchen und die beiden Weibchen bekamen zunächst kleingeschnittene Küken, nach sechs Wochen rissen sie selbst am Geflügelfleisch. „Seit drei Wochen fliegen die Drei in der Voliere immer hin und her“, erzählt Ruth Muschalla. „Sie wollen nun raus. Auch in der Natur verlassen Waldohreulen im Herbst ihr Nest.“ Im Naturschutzgebiet „Stiftungsland Schäferhaus“ gibt es Wald, Wasser und auch Artgenossen für die drei Waldohreulen. Die nachtaktiven Eulen sind nicht die einzigen ehemaligen Bewohner der Tierauffangstation, die im September ausgewildert werden: Ein Jäger holte vier Rehe ab und ließ sie in einem Wäldchen bei Jerrishoe frei. Ein fünftes Kitz ist noch zu klein und soll in Hüllerup überwintern.