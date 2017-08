Flensburger Ferienschwimmen : Freibad Weiche: Großer Wasserspaß und stolze Kinder

vergrößern 1 von 2 Foto: Kirchner 1 von 2

Sommerzeit ist Badezeit. Egal, ob am Strand oder im Freibad - wer ins Wasser möchte, sollte schwimmen können. Was für viele Erwachsene noch selbstverständlich ist, müssen Grundschulkinder erst lernen. Dafür gibt es auch dieses Jahr wieder das Ferienschwimmen im Freibad Weiche.

Heiko Intemann, der Organisator, freut sich, nun schon zum zwölften Mal den Schwimmkurs für Kinder anbieten zu können. Über 350 Grundschüler machen die dreiwöchigen Ausbildung dieses Jahr mit und so ist die Teilnehmerzahl in den letzten Jahren immer weiter gewachsen. „Wir verfolgen den Ansatz, dass kein Kind, das mitmachen möchte abgewiesen wird“, erklärt Heiko Intemann. Und die Nachfrage ist groß - das liegt unter anderem daran, dass das Schwimmtraining für die Kinder kostenlos ist. Außerdem dürfen die Eltern, ohne zusätzlichen Eintritt zu bezahlen, ihren Kindern beim Lernen zuschauen. Möglich gemacht wird das durch die finanzielle Förderung der Stadt Flensburg, der Gemeinde Handewitt und der Gemeinde Harisslee. Nach den Worten von Intemann ist ein Angebot wie dieses in Schleswig-Holstein einmalig.

Und schon strömen, bei bestem Wetter die Kinder in das Freibad. Jedes von ihnen ist nach seinem persönlichen Können in eine Gruppe eingeteilt. Diese beginnen mit der Wassergewöhnung für die ganz Unerfahrenen. Hier sollen die Jungen und Mädchen mit dem Wasser vertraut gemacht werden, um so die Scheu zu verlieren. Jeweils vier Gruppen gibt es für das Schwimmenlernen und für das Seepferdchenabzeichen. Darauf aufbauend besteht für die geübten Schwimmer die Möglichkeit, das Bronze-, Silber- und Goldabzeichen zu erreichen.

Schwimmlehrerin Isolde Bendix sucht die Kinder ihrer Gruppe zusammen, was in dem Gewusel der Knirpse kaum möglich erscheint. Doch sie hat Erfahrung. Seit 26 Jahren arbeitet sie bereits als Schwimmlehrerin. Eine halbe Stunde wird sie nun mit den zehn Kindern im Wasser üben, bevor die nächsten kommen. „Es ist schön zu sehen wie Stolz die Kinder auf sich selbst sind, wenn sie das Schwimmen gelernt haben.“ Sie selbst ist Schwimmleherin geworden, weil sie ihrem Sohn Daniel das Schwimmen beibringen wollte. Mittlerweile steht der neben ihr im Becken und unterrichtet den Nachwuchs ebenfalls. Auch sein Vater, Heiko Bendix, ist hier Schwimmlehrer und steht gerade am Beckenrand, um mit der Seepferdchengruppe zu üben. Alle drei haben ein Rettungsschwimmerabzeichen, das Pflicht für einen Schwimmlehrer ist.

Inzwischen läuft das Training im Becken auf Hochtouren: Mit Schwimm-Nudeln und anderen Hilfsmitteln lernen die Schüler die Bewegungen im Wasser. Mittendrin die Schwimmlehrer, immer dazu bereit, zu helfen.

Langsam nähert sich das Training der ersten Gruppen dem Ende. Jan Möller steht mit seiner Tochter Loreen am Beckenrand und wartet darauf, dass ihre Gruppe startet. „Ich bin begeistert von der professionellen Organisation und finde es gut, wie mit den Kindern hier geübt wird.“ sagt er und auch seine Tochter freut sich schon darauf, ins Wasser hüpfen zu können.

Heiko Intemann findet es gut, dass die Kinder hier viel Spaß beim Lernen haben. Er sagt aber auch: „Die Kindern sollen hier nicht baden, sondern zu wasserfesten Typen ausgebildet werden.“ Und so schnappt Intemann sich die nächste Gruppe Kinder, um sie „wasserfest“ zu machen.

