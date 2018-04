Eggebek : Frauentreff spendet für das Jugendzentrum

Den Überschuss aus dem Verkauf selbsthergestellter Waren spendete der Eggeker Frauentreff dem Jugend- und Kinderzentrum im Ort.

Eggebek | Eine Spende über 400 Euro überreichte der Vorstand des Frauentreffs Eggebek an das gemeindliche Jugend- und Kinderzentrum (JuKidz). Der Frauentreff, vor rund 20 Jahren ins Leben gerufen, hat 100 Mitglieder und bietet Info-Veranstaltungen zu frauenspezifischen Themen und regelmäßige gesellige Treffen an. Bei verschiedenen Veranstaltungen hatten Mitglieder des Frauentreffs an ihrem Stand eigene Waren angeboten. „Den Überschuss wollen wir der Jugendarbeit zur Verfügung stellen, waren wir uns im Vorstand einig“, erklärte die Vorsitzende Eva Kaluza bei der Übergabe im JuKidz. „Geld ist in der Jugendarbeit immer gut angelegt. Wir werden es zum Kauf einer Tischtennisplatte für die Außenanlage nutzen. Dies ist ein schon lange gehegter Wunsch der Jugendlichen“, bedankte sich Antje Petersen vom Jugend- und Kinderzentrum.