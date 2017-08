Kollision mit Kernbeißer : Frau in Notaufnahme, Vogel tot

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Eine 35-jährige Frau aus Bayern, die derzeit bei ihren Eltern in Flensburg zu Besuch ist, machte unliebsame Bekanntschaft mit einem Vogel, der gemeinhin nur selten anzutreffen ist.

Ein offenbar orientierungsloser Kernbeißer flog während eines Abendspaziergangs plötzlich gegen ihre Stirn. Ein schmerzhafter Vorfall mit tödlichen Folgen. Der Kernbeißer ging zu Boden und verendete wenig später, die Tochter landete im Krankenhaus.

Die Mutter fand den toten Vogel, während ihre Tochter auf dem Weg in die Notaufnahme war. „Es war ein Kernbeißer-Weibchen, das da am Straßenrand lag.“ Nach ihren Schilderungen hatte die Tochter beschlossen, zwischen zwei Schauern in der Siedlung am südlichen Stadtrand von Flensburg frische Luft zu schnappen. Mit dem Regenschirm in der Hand. „Aber sie kam nicht weit. Völlig unvorbereitet meinte sie plötzlich gegen einen Laternenpfahl gelaufen zu sein. Es war aber gar kein Laternenpfahl.“

Der Schnabelhieb eines unerwartet aufgetauchten Vogels hatte sie heftig am Kopf getroffen. Sie bemerkte noch, dass der auch als Kirschkernknacker bekannte Fink danach etwa drei Meter weiter zu Boden sank. Sie selbst trug eine stark blutende Stirnverletzung davon. Im Krankenhaus musste die zwei Zentimeter lange Wunde geklammert und ein Schmerzmittel verabreicht werden. Selbst der Arzt, so die Mutter, habe sich gewundert, wie es zu einer derartigen Kollision kommen konnte. Hatte eine Katze zuvor den Vogel aufgescheucht? War er geschwächt und in seiner Flugtauglichkeit beeinträchtigt? Fragen, die nur der Kernbeißer hätte beantworten können.





von Gunnar Dommasch

erstellt am 22.Aug.2017 | 07:30 Uhr