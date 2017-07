Foto soll noch kommen...

„Wie stellst du dir deine Zukunft vor?“ Diese Frage wurde seit September 2014 vielen deutschen, dänischen und ghanaischen Kindern und Jugendlichen zwischen sechs und 18 Jahren gestellt. Zunächst wurden mit den Teenagern unter ihnen Interviews über ihre Vorstellung vom Leben als Erwachsene geführt, doch schnell wurde klar, dass sich eine andere Ausdrucksform besser eignet, um wirklich die gesamte Zielgruppe anzusprechen.

Die Kinder sollten ihr Selbstbild der Zukunft visuell ausdrücken. „Entweder als Zeichnung, was ja auch eine anthropologische Konstante ist, oder durch Fotografien. Diese sind ebenfalls allgegenwärtig in unserem und im Leben der Kinder“, erklärt Prof. Sandra Rademacher von der Europa-Universität das Vorgehen. Die Idee zu dem Forschungsprojekt habe sich eigentlich schon 2013 begonnen zu entwickeln, erzählt ihre Kollegin Prof. Andrea Kleeberg-Niepage. Da nämlich hatte der ghanaische Prof. Yaw Ofosu-Kusi von der Universität in Winneba eine Gastprofessur in Flensburg inne. „Er beschäftigte sich wie wir mit den ’New Childhood Studies’. Wir wollen nicht einfach über Kinder forschen, sondern mit ihnen“, so Kleeberg-Niepage.

Das Projekt wurde von Deutschland noch auf die Länder Ghana und Dänemark ausgeweitet, um zusätzlich kulturübergreifend arbeiten zu können. Die Kinder sollten ihre Zukunftsvision von sich auf einem weißen Blatt positionieren. Dabei fallen erste Unterschiede auf: „Die deutschen Kinder nahmen das Papier quer und malten bunt viele verschiedene Szenerien auf. Von Sachen, die passieren könnten, aber auch Dinge, die sie nicht wollen“, sagt Rademacher.

Die ghanaischen Kinder positionierten meist jedoch eine einzelne, kleine Figur irgendwo auf ihrem Blatt. „Diese war in aller Regel sehr detailliert dargestellt und mit gewissen beruflichen Insignien ausgestattet“, erzählt sie weiter. Kleeberg-Niepage ergänzt: „Es waren auch nicht die gängigen Berufe des Landes dargestellt, sondern eher Lehrer, Polizisten, Ärzte. Alles Arbeiten, die ein gutes, soziales Ansehen haben, bei denen man etwas verdient und die einen gewissen Grad an Macht mit sich bringen.“

Bei den Fotografien fiel besonders das Verhältnis von Subjekten mit der Welt auf: Während auf den Bildern, die in Ghana entstanden, häufig Menschen zu sehen sind, diese aber wie zufällig und häufig abgeschnitten abgebildet sind, tauchen auf den Fotos der deutschen Kinder kaum Menschen auf. Wenn, dann sind sie oft von hinten zu sehen. „Es wurden mehr Umgebungen fotografiert“, so Rademacher, „leere Spielplätze oder Sporthallen. Oder Kleidung, die auf den Boden gelegt wurde. Und Playmobil-Figuren! Mit denen wurden häufig ganze Familien und Szenen dargestellt.“

Alle Bilder und Fotografien wurden zu einer Ausstellung zusammengefasst, die nun mit dem Titel „Zukunft im Bild. Jetzt“ in der Dänischen Zentralbibliothek zu sehen ist. Kuratiert und zu Clustern zusammengefasst wurden die Bilder und Fotografien von Künstlern der Freien Landesakademie Kunst aus Freiburg. „So kommen nochmals zwei Perspektiven zusammen: Die der Kunst und die der Wissenschaft“, erläutert Kleeberg-Niepage.

Zur Eröffnung der Ausstellung, die noch bis zum 21. Juli zu sehen ist, fand am Wochenende eine Tagung der Europa-Universität Flensburg und der University of Education in Winneba mit dem Titel „Images of childhood and future: Cross-cultural perspectives“ statt. Nicht nur die von den Kindern produzierten Bilder des Projektes wurden besprochen. „Es geht um ’images’, also Vorstellungsweisen von Kindern und ihrer Zukunft“, so Kleeberg-Niepage. Durch die Beiträge wird ein interdisziplinäres Publikum angesprochen: „Egal, ob aus der Kunst, der Psychologie, Soziologie, Erziehungs- oder Sozialwissenschaft – die Vorträge sind für alle spannend, die sich mit Kindheitsforschung beschäftigen“, erklärt Rademacher. Der Austausch der Vortragenden aus unter anderem Deutschland, Ghana, Norwegen und Großbritannien mit dem internationalen und altersgemischten Publikum soll bereichernd sein. Die Wissenschaftler stellen ihre Forschung zu Themen wie dem kindlichen Sprachgebrauch in den sozialen Medien, das Erfassen der Zukunft durch kreatives Schreiben oder die Wahrnehmung von Hoffnung in der Adoleszenz in Afghanistan vor. Sie waren bemüht, provokante Themen in die Tagung aufzunehmen, sagt Kleeberg-Niepage mit einem Lächeln. „Wenn wir uns alle immer einig wären, müssten wir uns ja nicht treffen.“

von Antje Walther

erstellt am 02.Jul.2017 | 14:34 Uhr