Forschungsschiff „Tara“ besucht die Förde

Sechs Monate lang reist die Besatzung durch Europa, um die Auswirkungen von Mikroplastik zu erforschen

von Gunnar Dommasch

03. Juli 2019, 15:05 Uhr

Flensburg | Vom 6. bis zum 7. Juli wird das französische Forschungsschiff „Tara“ an der Schiffbrücke festmachen. Seit Mai 2019 ist die Besatzung, ein interdisziplinäres Team, bestehend aus 40 Wissenschaftlern, unterwegs, um die Auswirkungen von Mikroplastik im Meer zu erforschen.

Bei ihrem Besuch in Flensburg möchten die Forscher von ihren Erkenntnissen erzählen und der Öffentlichkeit verdeutlichen, dass Lösungen zur Eindämmung der Mikroplastikflut an Land gefunden werden müssen. Die „Mission Mikroplastik 2019“ führt Tara und ihre Besatzung sechs Monate lang durch Europa. Die Probenentnahmen sind an der Mündung von zehn großen Flüssen in Europa geplant: Themse (England), Elbe und Rhein (Deutschland); Seine, Loire, Garonne und Rhone (Frankreich); Tajo (Portugal); Ebro (Spanien); Tiber (Italien).

Ihre Hauptziele sind größte Verschmutzungsquellen von Mikroplastik zu identifizieren und das Verhalten von Mikroplastik zu erforschen, nachdem es in den Meeren verteilt und zersetzt wurde.

Auf Einladung von Robbe & Berking kommt das Traditionsschiff nun nach Flensburg. „Tara“ (ehemals Antarctica, Antarctic Explorer, Seamaster) blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Nach dem Tod von Jacques Cousteau im Jahre 1997 gründete Neuseelands damals berühmtester Segler Sir Peter Blake die Gesellschaft „Blakexpeditions“, um die Folgen von Meeresverschmutzung und Klimaerwärmung zu erforschen.

Blake galt als einer der erfahrensten Segler der Welt. Er hatte sich an fünf Weltumsegelungen beteiligt und gewann zahlreiche Cups und Trophäen. Blake war zweimal zum neuseeländischen Sportler und viermal zum Segler des Jahres ernannt worden. Nachdem er den professionellen Segelsport aufgegeben hatte, erwarb er den speziell für solche Zwecke entwickelten, 36 Meter langen Zweimaster Antarctica, den er in Antarctic Explorer und später in Seamaster umbenannte.

Mit ihm brach er im Jahr 2000 zu einer fünf Jahre dauernden Expedition auf, die in der Antarktis startete, um dort die Eisschmelze und deren Auswirkungen durch die Erderwärmung und Umweltverschmutzung zu untersuchen. Anschließend nahm er Kurs auf die Küste Südamerikas, wo er die Vernichtung des Regenwaldes und die Folgen der Brandrodungen anprangerte. Das Umweltschutzprogramm der Uno hatte ihn zum Sonderbotschafter ernannt.

Am 6. Dezember 2001 lag die Seamaster vor Macapá nahe der Amazonas-Mündung vor Anker und wartete auf die Zollabfertigung, als Piraten das Boot enterten. Nachdem Peter Blake Gegenwehr leistete, wurde er von einem der Piraten erschossen.

Im Oktober 2002 wurde Blake postum mit dem Olympischen Orden und dem Laureus Award geehrt. Ihm zu Ehren trägt seit dem Jahr 2003 das Blake-Massiv in der Antarktis seinen Namen. Die „Seamaster“ erwarb die mit Blake befreundete Familie des Französischen America’s Cup Seglers Bruno Trouble, taufte sie in „Tara“ um und gründete die gemeinnützige „Tara Océan Fondation“ mit dem Ziel, Peter Blakes Mission fortzuführen.

Die Besatzung wird am Sonnabend um 18 Uhr einen Vortrag (auf Englisch) über ihre Forschungen im Robbe & Berking Heritage Centre (Harniskai 13, Flensburg) halten. Der Eintritt kostet 10 Euro und dient als Spende für das Projekt. Die Vergabe der 200 Plätze erfolgt nach Meldeeingang. Die Anmeldung erfolgt über folgenden Link https://konferenz-tara.eventbrite.fr oder an der Abendkasse. Wer „Tara“ besuchen möchte, kann sich für den Besuch registrieren:

https://oceans.taraexpeditions.org/en/m/agenda/tara-flensburg/