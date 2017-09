Weltkindertag in Tarp : Forscherdiplom für kleine Nachwuchswissenschaftler

vergrößern 1 von 1 Foto: pm 1 von 1

Die „Arbeitsgemeinschaft Weltkindertag“ veranstaltete im Auftrag der Gemeinde Tarp zum 25. Mal ein Fest zum Internationalen Weltkindertag und dabei standen natürlich die Kinder der Gemeinde im Mittelpunkt der bunten Veranstaltung.

Doch in diesem Jahr war alles komplett anders. Erstmals fand das Fest auf den Sportflächen hinter der Alexander-Behm-Schule statt. Statt Hüpfburgen gab es ausschließlich Experimentierstände zur aktiven Teilnahme, die in einem großen Halbkreis aufgebaut waren. Unter dem Motto „Tag der kleinen Forscher“ konnten die etwa 300 Kinder an zwölf Forschungsstationen experimentieren. Dabei wurde die Teilnahme im Forscherpass bestätigt und anschließend mit einem persönlichen Forscherdiplom belohnt.

Das neue Konzept wurde begeistert angenommen und bekam viel Zuspruch, auch von den begleitenden Eltern. Zum Abschluss gab es dann noch eine mitreißende Zaubershow des Magiers Tutti, der auch schon am Nachmittag mit seiner Zauberschule einen überraschenden Einblick in die Kunst der Magie vermittelt hatte.

Neben zahlreichen Aktivitäten für die Kinder wurde auch Kaffee und Kuchen, Grillwurst und Waffeln verkauft, deren Erlös wiederum den Kindern der Gemeinde zugute kommt. Unterstützt wird mit den Erlösen der „Sozialfonds der Tarper Schulen“, aus dem so manches dringend Notwendige für bedürftige Schüler beschafft wird.