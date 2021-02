Schneetreiben bei Ellund : Ford rutscht in einen Bach – Feuerwehr befreit Fahrerin durch den Kofferraum

Die Rettungskräfte mussten das Auto mit einer Seilwinde vor einem weiteren Abrutschen sichern.

Handewitt | Bei einem Unfall ist am Sonntagvormittag gegen 9.45 Uhr eine Autofahrerin auf der Ellunder Straße zwischen Handewitt und Ellund verletzt worden. Die Frau war von Ellund kommend in Richtung Handewitt unterwegs, als sie möglicherweise in einer Schneewehe d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.