Novel Food Symposium in Flensburg : Food Trends: Insekten, Algen und vegetarische Wurst

Das Novel Food Symposium am 18. Oktober an der Hochschule Flensburg dreht sich um Lebensmittelinnovationen.

von Anna Rüb

09. Oktober 2018, 09:59 Uhr

Flensburg | Chiasamen in Schokolade, Wurst aus dem Pilzmyzel oder neue Produkte aus Algen – um derartige Lebensmittel dreht sich das Novel Food Symposium am 18. Oktober im Audimax der Hochschule Flensburg. Mit dem Schwerpunkt „Novel Food – Algen – Diätetik“ beschäftigen sich von 9 bis 17 Uhr Experten, Wirtschaftsakteure und Besucher.

Wer Lebensmittelinnovationen auf den Markt bringen will, kommt um das Thema Novel Food nicht herum, heißt es im Flyer zur Veranstaltung. Seit dem 1. Januar 2018 gilt die neue „Novel Food“-Verordnung in allen EU-Mitgliedsstaaten verbindlich. Als Reform des „Novel Food“-Rechts soll sie insbesondere die Zulassung und Vermarktung neuer Produkte erleichtern.

Welche neuen Rahmenbedingungen gibt es? Welche Rohstoffe und Produkte liegen gerade im Trend? Diese Themen sollen unter anderem beim Symposium besprochen werden.

Als Referent wird unter anderem der Rechtsanwalt Dr. Clemens Comans aus Gummersbach erwartet. Er informiert über rechtliche Fragestellungen im Bereich Insekten-Food und vegetarische Lebensmittel. Zu Gast ist auch Dr. rer. pol. Christopher Zeppenfeld, der Nahrungsmittel mit nachhaltigem Protein aus Insekten vertreibt. Die Vorträge dauern etwa 30 bis 35 Minuten. Im Anschluss sind jeweils fünf bis zehn Minuten für Fragen eingeplant.

Die Teilnahmegebühren betragen 100 Euro. Studierende zahlen nur 25 Euro. Anmeldung online unter www.hs-flensburg.de/form/novelfoodsymposium2018