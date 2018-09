Glücksburg : Försterin darf nicht in den Wald

Lis Holling ist schwanger und würde sich und ihr ungeborenes Kind an ihrem Arbeitsplatz im Freien gefährden – sagt die Aufsichtsbehörde.

28. September 2018, 16:08 Uhr

Andere Umstände im Berufsalltag einer Försterin erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen. Glücksburgs Försterin Lis Holling (30) ist schwanger und darf daher schon seit einigen Wochen nicht mehr in in den Wald, ihren angestammten Arbeitsplatz. „Ich sitze jetzt mehr am Schreibtisch und plane pädagogische Projekte im Wald“, erzählt die Föresterin Holling. Für die anstehenden Arbeiten im Wald bekam sie einen Trainee an die Seite gestellt. Satrups Förster Udo Harriehausen übernimmt offiziell die Vertretung.

André Gudert, zuständig für Arbeitssicherheit bei den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten, hat Anfang des Jahres eine neue Gefährdungsbeurteilung für Schwangere erstellt. Der Beruf der Försterin war diesbezüglich nicht eindeutig bewertet. Gleichzeitig gebe es immer mehr schwangere Försterinnen, wie Pressesprecherin Nadine Neuburg anmerkt. Aus Sicht der zuständigen Behörde bestand also Handlungsbedarf.

Ein wichtiger Grund: Im Wald herrscht, gemäß Guderts Bewertung, erhöhte Infektionsgefahr: Zeckenbisse, die zu Borreliose führen können, gehören zu den als schlimmsten Möglichkeiten. Ein Schadensfall in Schleswig-Holstein sei aber glücklicherweise nicht bekannt, lässt Gudert wissen. Zudem bestehe Stolpergefahr und die Jagd sei aufgrund des starken Impulsschalls beim Abfeuern eines Gewehres überdies tabu für eine Schwangere. Fazit: Eine schwangere Försterin muss in den Innendienst. Dort kann sie Verwaltungstätigkeiten und projektbezogene Arbeiten ausführen, die durchaus 38,7 Wochenstunden füllen, so Gudert.