Schafflund : Flohmarkt zugunsten der Dorfverschönerung

Die Veranstalter des Schafflunder Bücherflohmarktes haben ihre Überschüsse zur Dorfverschönerung gespendet.

von shz.de

11. Oktober 2018, 16:49 Uhr

Ilse Ibald und Renate Hachmann sind Experten für den Bücherflohmarkt, der einmal im Jahr in Schafflund stattfindet. „Weil wir keine Lagermöglichkeit haben, sammeln wir immer erst einen Monat vorher“, erzählen sie. An nur zwei Abgabeterminen sind trotzdem Tausende von Büchern gespendet worden. Jedes einzelne Buch haben sie in die Hand genommen und unansehnliche Exemplare aussortiert. Die Arbeit hat sich gelohnt, denn 700 Euro konnten sie nun dem Bürgerverein spenden.

Martina Marczyschewski und Harald Hansen werden das Geld in die Dorfverschönerung stecken. Am Sonntag, 21. Oktober, ab 11 Uhr, wenn der Maibaum heruntergelegt wird, können sich alle Einwohner am Bürgerhaus Blumenzwiebeln abholen, um sie auf Gemeindeflächen einzusetzen.