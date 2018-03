Flensburger Flugplatz : Fliegende Frauen auf Schäferhaus

Die Frauen unterstützen sich gegenseitig in einer Fliegerwelt mit nur sechs Prozent Frauenanteil.

von Carlo Jolly

27. März 2018, 10:58 Uhr

Sie spürten dem Geist von Beate Uhse nach. Die war eine von ihnen: Frauen mit der Leidenschaft für das Fliegen. Am Wochenende trafen sich die „Ninety-Nines (99s), International Women Pilots“ auf dem Flensburger Flugplatz Schäferhaus. Die Frauen unterstützen sich gegenseitig in einer Fliegerwelt mit nur sechs Prozent Frauenanteil. Gegründet wurde diese Vereinigung 1929 in den USA.