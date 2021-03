Gütlig vom 8. bis zum 14. März : Flensburgs verschärfte Corona-Vorschriften im Überblick

Zahlreiche Lockerungen, die am Montag fast im ganzen Land in Kraft treten, gelten für Flensburg nicht. Wir erklären die aktuellen Corona-Vorschriften.

Flensburg | Der Corona-Inzidenzwert in Flensburg sinkt weiter. Am Sonntag lag er bei 100,9. Aber er ist nach wie vor der mit Abstand höchste in ganz Schleswig-Holstein. Auch deshalb bleibt es dabei: In Flensburg gelten strengere Corona-Beschränkungen als in den übrigen Teilen Schleswig-Holsteins. Als Oberbürgermeisterin Simone Lange das am Freitag bekanntgab, ste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.