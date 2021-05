Kommentar : Flensburgs Gastronomen dürfen Heizstrahler nutzen: Ein wichtiges Zeichen der Solidarität

Der Gebrauch von Decken ist gegenüber Heizstrahlern in Corona-Zeiten schon aus Hygienegründen keine geeignete Alternative.

Flensburg | Es ist eine Entscheidung des gesunden Menschenverstandes, den die Ratsversammlung getroffen hat. Ja, Heizstrahler haben nicht die beste Klimabilanz. Aber auch der Kampf gegen die Erderwärmung muss mit Maß stattfinden. So macht es Sinn, dass Heizstrahler nun auch in der Innenstadt erlaubt werden. Keinem Gastronomen in der Großen Straße oder am Norde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.