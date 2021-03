Ab einer Inzidenz von 100 : Flensburgern droht Maskenpflicht im Auto

Eine Maskenpflicht sieht der Beschluss von Bund und Ländern vor, wenn Fahrer und Beifahrer nicht aus einem Haushalt stammen.

Flensburg | Aktuell liegt der Inzidenzwert in Flensburg knapp unter 100. Sollte er in den kommenden Tagen über die kritische Marke steigen, droht eine erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Unter anderem der Einzelhandel müsste dann wieder schließen. Weiterlesen: Ostern 2021 im Lockdown: Was erlaubt ist – und was nicht Laut dem aktuellen Beschluss der M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.