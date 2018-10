The Voice of Germany : Flensburger überzeugt die Jury

Der Flensburger Musiker Eros Atomus Isler erreicht bei der TV-Show „The Voice“ die nächste Runde.

von Flensburger Tageblatt

25. Oktober 2018, 22:40 Uhr

Der Flensburger Musiker Eros Atomus Isler hat die erste Runde in der Fernsehshow „The Voice of Germany“ überstanden. Es sei ein „tolles Gefühl“, sagte der junge Sänger am Donnerstagabend nach der Show. „Ich hätte nicht gedacht, dass sich gleich zwei Coaches umdrehen – die Fantas und Mark Foster“, berichtete er über die sogenannten Blind Auditions, bei denen die Teilnehmer von der Jury nur gehört, aber zunächst nicht gesehen werden. Er freue sich nun auf den weiteren Weg.

Der 18-jährige Student hat bereits in Amerika, den Niederlanden, China und auf Curacao gelebt. Doch die Teilnahme an der Show bezeichnet er selbst als sein größtes Abenteuer.