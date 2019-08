Kultur : „Flensburger Leben“ zeigt die Vielseitigkeit der Stadt

95 Veranstaltungen sollen in drei Wochen stattfinden. Das sieht das Programm vor.

von Sabine Fleischmann

22. August 2019, 18:20 Uhr

Flensburg ist bunt, vielseitig und offensichtlich auch sehr engagiert und kreativ, denn die vierte Auflage der städtischen Veranstaltungsreihe „Flensburger Leben“ hält vom 2. bis 22. September im gesamten Stadtgebiet 95 extrem unterschiedliche Angebote für Jung und Alt bereit.

57 Veranstaltungen sind kostenfrei

Angeboten werden diese von ehrenamtlichen und hauptberuflichen Organisationen, Einrichtungen oder Einzelpersonen, die schöne Momente mit anderen teilen möchten. Daher lobte Sozial- und Gesundheitsdezernentin Maria-Theresia Schlütter auch die wachsende Zahl der Akteure, die mit ihren vielfältigen Angeboten das Programm immer bunter werden lassen. Bei der Präsentation des neuen Programmheftes freute sie sich auch besonders darüber, dass „allein 57 Veranstaltungen völlig kostenfrei sind und auch alle anderen maximal 27 Euro kosten – sie sind also für jedermann erschwinglich.”

Ausprobieren, Mitmachen und Reinschnuppern ist ausdrücklich erwünscht und zwar vom Kleinkind bis hin zum Senior. Schließlich ist der Seniorenbeirat einst die treibende Kraft für die alljährliche intergenerative Veranstaltungsreihe gewesen und lädt auch diesmal wieder mit sieben verschiedenen Angeboten zu Kennenlernen ein. Regina Bunge aus dem Seniorenbeirat berichtet zum Beispiel von einer geplanten Bustour zur Berufsfeuerwehr, einem Theaterstück in der Pilkentafel oder vom „Mitsingen vergessener Lieder”.

Veranstaltungen für Großeltern und Enkelkinder

Einige Veranstaltungen sind speziell für Großeltern und Enkelkinder konzipiert, wie zum Beispiel eine gemeinsame Übernachtung in Bockholmwiek, die zum Schnitzen, Basteln und Kochen am offenen Feuer einlädt. Beim Ausflug in den Boulderpark, geht es dann für Jung und Alt hoch hinaus in die Kletterwand und in der KrabbelKunst in der KulturLücke dürfen ganz Kleine mit Oma und Opa kreatives Spielen entdecken.

Das Team von Nicola Kochhafen bietet in der KulturLücke aber auch den neuen Kurs Handtuch-Druck an, lädt zum „Mehrgenerativen Theaterspielen” ein oder präsentiert das Krimmelmokel Puppentheater für Erwachsene.

Interessant wird sicherlich auch der Kurs der Volkshochschule, die Kochen für Singles über 50 anbietet. Björn Staupendahl, Kultur und Bildung 50+

Vom Fachbereichsleiter für Soziales und Gesundheit Thomas Russ kommt schließlich noch der Hinweis, dass auch das Angebot der Interkulturellen Wochen – die vom 29. August bis zum 7. November statt finden – in die Broschüre aufgenommen wurde und beispielsweise eine Reise zu Fuß zu den Weltreligionen bietet.

Wissensdurstige und Abenteuerhungrige kommen bei „Flensburger Leben“ also ebenso auf ihre Kosten wie Sportsfreunde, Hundebesitzer und Liebhaber der Plattdeutschen Sprache.

Das ausführliche Programmheft bekommt man im Rathaus (Zi. 240), in der Stadtbibliothek oder unter www.flensburg.de sowie auf Facebook unter FlensburgerLeben.