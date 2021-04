Demonstration auf dem Südermarkt : Flensburger Kaufleute rufen um Hilfe in der Corona-Pandemie

Auf der Veranstaltung der Flensburger Gilde sprach auch ein Vertreter der umstrittenen Partei „Die Basis“.

Flensburg | Sie waren nicht viele, aber sie waren deutlich zu vernehmen: Am Donnerstag zur Mittagszeit machten auf dem Südermarkt Flensburger Kaufleute auf ihre prekäre Situation in der Pandemie aufmerksam – und forderten mehr Unterstützung insbesondere von der Flensburger Kommunalpolitik. Gilde-Chef Jens Drews im Video: Flensburger Kaufleute demonstrieren in F...

