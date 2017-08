Breitensport : Flensburger Firmen messen sich im Zehnkampf

vergrößern 1 von 2 Foto: sh:z 1 von 2

Premiere in Flensburg: Im Stadion wird am 16. September der erste Firmenzehnkampf stattfinden. Über 17 Firmen-Teams haben schon das Training für die Premiere dieser Challenge aufgenommen.

Bei diesem Wettkampf werden die vielen Disziplinen des Zehnkampfes auf beliebig viele Teilnehmer einer Mannschaft aufgeteilt und an einem Nachmittag kompakt durchgeführt. Spannung ist garantiert: Immer gut anzuschauen sind sicher auch die unbekannteren Disziplinen wie der Stabhochsprung, Hürdenlauf, Diskus, Kugel und Speerwurf. Hier sind die Sportler besonders gefordert, wobei das Fazit nach dem ersten Training immer ähnlich aussieht: „Das hat richtig Spaß gemacht und ist auf jeden Fall zu packen! Und wann hat man schon mal die Chance, so etwas auszuprobieren.“ Zudem sind die Anforderungen ein wenig vereinfacht, berichtet Jan Initiator Jan Dreier: „Stabhochsprung fangt bei einem Meter an und auch die Hürden sind maximal weit unten.“ Ziel ist es, mit dem Firmenteam eine neue sportliche Herausforderung anzugehen und gemeinsam zu bewältigen.

Das Trainingsangebot findet unter Anleitung der Disziplin-Spezialisten statt. So ist die Deutsche Meisterin Thurid Gers bei jedem Training vor Ort und natürlich alle weiteren Trainer sowie viele Jugendliche, die ihre Ferien mit Freude auf dem Sportplatz verbringen.

Der Wettkampf wurde vom Landessportverband Schleswig-Holstein als Innovationsprojekt bewilligt. Die Leichtathleten möchten die Freude und den Spaß an ihrer Sportart mit diesem Wettkampf jedermann ermöglichen und sich regional präsentieren.

Es sind noch vereinzelte Startplätze frei, wer sich schnell meldet, kann bei diesem besonderen Event noch dabei sein. Mehr Details unter www.firmenzehnkampf.de.



