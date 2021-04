Neue Corona-Regeln : Flensburger Einzelhandel öffnet wieder ohne Termin: So war der erste Tag

Seit Montag ist wieder Shoppen ohne größere Einschränkungen möglich. Die Flensburger sind zwischen Euphorie und Sorge.

Flensburg | Die Einkaufsstraße ist am Montagvormittag gut gefüllt. Da die Inzidenz unter 50 liegt, kann in Flensburg nun ohne Terminvergabe geshoppt werden. Dies zieht viele Menschen gleich am ersten Tag in die Stadt. Die Freude ist den Menschen anzumerken. Und doch schwingt bei einigen ein mulmiges Gefühl mit. „Lieber jetzt genießen, wer weiß, was morgen ist“...

