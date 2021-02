Brandort beschlagnahmt : Flensburg: Ursache des Großbrandes in Fahrensodde weiter unklar

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter 0461/4840 melden.

Flensburg | Die Brandursache der Lagerhalle in Fahrensodde in Flensburg ist bisher nicht ermittelt. Das teilt die Polizeidirektion Flensburg mit. Weiterlesen: Feuer in Fahrensodde: Löscharbeiten dauern auch nach 14 Stunden weiter an Das Feuer war am Dienstag,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.