Beim Abbiegen übersehen : Flensburg: Radfahrerin von Lkw angefahren und schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer erfasst die Pedelec-Fahrerin beim Abbiegen. Für beide zeigte die Ampel grün.

von Gerrit Hencke

14. August 2018, 10:04 Uhr

Flensburg | Eine Radfahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Flensburg schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde sie an einer Ampel von einem abbiegenden Lkw-Fahrer übersehen.

Gegen 7 Uhr fuhr der Lkw die Harrisleer Straße stadtauswärts und wollte in die Straße „Am Katharinenhof“ abbiegen. Dabei übersah der 65-jährige Fahrer die entgegenkommende Pedelecfahrerin, die aus Harrislee kam und auf dem Radweg über den entsprechenden Übergang fahren wollte. Beide hatten grün.

Es kam zum Zusammenstoß und die 30-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

