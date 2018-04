Campus Flensburg : Flensburg für Franzosen

Frederike Muth aus Flensburg hat Bretonen Deutsch beigebracht und selbst viel gelernt

von Roger Grahl

04. April 2018, 14:40 Uhr

Die Flensburger Studentin Frederike Muth hat ein halbes Jahr als Fremdsprachenassistentin in der französischen Hafenstadt Brest gearbeitet und Bretonen die deutsche Sprache näher gebracht.

Gefragt nach der Motivation für ihren Auslandsaufenthalt erzählt Frederike Muth von einer zweifelnden Neugierde. „Ich wollte mich gern praktisch ausprobieren und sehen, ob Lehrerin das richtige für mich ist“, sagt die gebürtige Flensburgerin. Ihr Austausch in Brest begann im Oktober 2017. Dies sei für das Lehramtsstudium im Fach Französisch an ihrer Universität in Mainz verpflichtend: Entweder man entscheide sich für ein Auslandssemester an einer französischen Hochschule oder arbeite als Lehrassistentin für den Deutschunterricht. Dass dies nicht das Fach ist, das sie studiert und später unterrichten will, stört sie nicht. „Vieles, was ich im Deutschunterricht angewendet habe, kann ich auf die Vermittlung des Französischen übertragen“, resümiert Muth. Das Ziel sei dasselbe: Die Kinder sollen zum Sprechen gebracht werden.

Für einen gelingenden Einstieg und das Kennenlernen hat die 25-jährige Postkarten und Pläne von Flensburg, ihrer Heimatstadt, und Mainz, ihrem Lebensort, ins Reisegepäck aufgenommen. Die Fremdsprachenassistenz biete viele Freiheiten, sagt Frederike Muth. Diese habe sie häufig dafür genutzt, die deutsche Sprache spielerisch zu vermitteln. „Das kam gut an“, sagt sie. Vielleicht auch, weil das französische Schulsystem nach Meinung der Flensburgerin weniger frei ist. Durch die Einteilung des Schuljahres in Trimester seien die Lehrer sehr viel mit der Leistungsbenotung beschäftigt.

Ein weiterer Unterschied zu ihrer eigenen Abiturzeit am Alten Gymnasium sei die Länge der Schultage gewesen. Meistens kämen die Schüler nicht vor 17 Uhr nach Hause. In Frankreich sind die Schulen grundsätzlich als Ganztagsschulen organisiert. Wenn schon den ganzen Tag in der Schule, dann zumindest lecker. Die Kantinen bereiteten mehrere Gänge zur Mittagszeit vor und Bio-Zutaten seien keine Seltenheit.

Dass sich Frederike Muth sehr wohl in Brest gefühlt hat, habe auch mit der Meereslage zu tun. „Wenn ich an der Rade de Brest gewandert bin, habe ich häufiger an vergangene Touren an der Flensburger Förde gedacht“, sagt sie. Für Flensburg ist nach ihrer Meinung das Gemütliche und Harmonische typisch. An Brest reizte sie der große, geschäftige Hafen mit interessanten Cafés und Pubs. Darüber hinaus sei die Bretagne sehr abwechslungsreich. Inmitten der felsigen Küstenlandschaft und dem häufig rauen Wetter fänden sich neben keltischen Steinhäusern nicht wenige Palmen.

Auf das halbe Jahr schaut Muth, die bei einer Gastfamilie lebte, mit Freude zurück. Für die vielen Möglichkeiten die Region sowie die Bretonen kennen zu lernen und sich im späteren Beruf zu erproben, sei sie sehr dankbar. Allerdings reise sie auch mit Vorfreude nach Deutschland. Es gilt, wieder einmal die Flensburger Förde zu bewandern, sagt sie.