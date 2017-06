Gustav-Johannsen-Skole : Flensburg: Erneuter Einbruch in dänische Schule

Flensburg | In die dänische Gustav-Johannsen-Skole in Flensburg ist eingebrochen worden. Dabei wurden hochwertige Geräte gestohlen. Das teilt die Polizei in Flensburg mit. In der Zeit von Samstagnachmittag (10. Juni) bis Sonntagmittag (11. Juni) drangen unbekannte Täter in die Schule in der Eckenerstraße ein und entwendeten Adapter für Apple TV und drei Macbooks.

Bereits zwischen dem 20. und 21. Mai war die dänische Gesamtschule das Ziel von Einbrechern. Diese gelangten ebenfalls durch das gewaltsame Öffnen der Haupteingangstür in das Schulgebäude und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden Spiegelreflex- sowie Filmkameras und diverse Laptops entwendet, die von den Schülern im Unterricht verwendet werden. Durch das gewaltsame Öffnen weiterer Türen in der Schule, entstand zudem ein hoher Sachschaden.

Die Kripo Flensburg ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0461/4840 zu melden.

erstellt am 12.Jun.2017 | 12:20 Uhr