Kinder in Quarantäne : Flensburg: Corona-Fall in der Kita Ostseebad

Unter den Mitarbeitern gibt es einen Corona-Fall. Derzeit prüft die Stadt das weitere Vorgehen.

Flensburg | Vor gut einer Woche war die Kita Ostseebad die erste in Flensburg, in dem die Kinder mit dem neuartigen Lolli-Test auf das Corona-Virus getestet wurden. Jetzt müssen viele der Kinder in Quarantäne – aber nicht wegen eines Lolli-Tests, sondern weil sich eine MItarbeiterin mit dem Corona-Virus angesteckt hat. Das bestätigte die Stadtverwaltung am Freita...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.