Schnelles Internet : Flensburg: Auch digital ganz oben

von Lars Peters

erstellt am 21.Sep.2017 | 19:47 Uhr

Flensburg | Alles deutet auf die Wiederholung einer großen Erfolgsstory hin. Vor einem Jahr starteten die Stadtwerke eine beispiellose Technologie-Offensive: Bis 2025 sollen alle Haushalte in Flensburg, Harrislee und Glücksburg auf Wunsch ultraschnelle Glasfaser-Technologie ins Haus gelegt bekommen. Ein Jahr danach ist das kommunale Unternehmen damit gut auf dem Weg – die Nachfrage ist riesig.

Schon einmal – in den späten 1990er Jahren – setzten die Stadtwerke mit der KomTel für Telefon und Internet als eigenständiger Anbieter in Flensburg Impulse. Man weiß, wie die Geschichte ausging. Das erfolgreiche Startup wurde verkauft und ist heute Teil des Branchenriesen 1+1-Versatel.

Fast 20 Jahre danach ist Ulla Meixner am Zug. Sie ist Geschäftsbereichsleiterin Telekommunikation bei den Stadtwerken und wird – wenn’s so weiter geht – in der bundesweiten Digitalisierungskampagne Flensburg zu einem Modellfall machen. „In dieser Größenordnung sind wir so ziemlich die Einzigen, die gesagt haben: Wir bauen unser Nahgebiet flächendeckend aus. Mit Glasfaserkabeln bis in jedes einzelne Haus.“

Glasfaser bis ins Haus – das macht den Unterschied. Die schleppend verlaufende Kampagne von Bundesverkehrsminister Dobrindt setzt auf das weniger leistungsfähige Kupferkabel des alten Telefonnetzes und wird das Klassenziel – 50 MBit/s für jeden Anschluss bis Ende 2018 wohl verfehlen. Dagegen werden alle Flensburger, Glücksburger und Harrisleer Haushalte in zunehmendem Maß auf der digitalen Überholspur mit 120 MBit/s und mehr unterwegs sein – 1910 aus den ersten Anschlussgebieten sind es schon. „Ich wage die Prognose, dass wir 2025 fertig sind“, sagt Meixner. Damit wäre Flensburg voll im Schleswig-Holstein-Zeitplan, der anders als viele Bundesländer nicht die verfügbare Bandbreite, sondern die flächendeckende Versorgung aller Haushalte mit schneller Glasfaser zum Staatsziel erklärt hat. „Wir werden dieses Ziel auf jeden Fall erreichen“, sagt sie. Und darauf ist sie stolz.

Sie ist stolz, weil die maßgeblichen Akteure im Ausbau der modernen Infrastruktur kleine, agile Einheiten sind – wie die Stadtwerke Flensburg etwa, die bundesweit im Verbund Breitbandkommunikation mit knapp 300 Netzbetreibern aktiv sind. Und mittendrin zahlreiche Stadtwerke. „Erstaunlich, wie schnell sich die Dinge ändern. Vor zehn Jahren galten die Stadtwerke als Auslaufmodelle und den großen Konzernen gehörte die Zukunft. Und wo stehen die Großen jetzt?“

Stolz ist sie im Übrigen auch, weil ihr die Zahlen recht geben. „Wir sind voll im Business Plan. Und selbst wenn sich nicht jeder Haushalt gleich anschließen lässt – die Infrastruktur ist da. Und irgendwann kommt der Kunde zu uns.“ Oder zu anderen – die Stadtwerke wollen ihr Netz nicht exklusiv für sich, sie werden auch anderen Anbietern– gegen Geld – Zugang ermöglichen. Gleichzeitig wollen sie ihr Glasfaser-Angebot Fördeflat 60 oder 120 auch in anderen Netzen anbieten.

Die andere, die dunkle Seite der digitalen Revolution hat der Versorger auch im Blick. Mit den Zertifizierungen für das Informationssicherheitsmanagement (ISMS) und die Smart-Meter Gateway Administration (SMGWA) erfüllen die Stadtwerke jetzt schon die ab Januar 2018 geltenden Anforderungen der Bundesnetzagentur für kritische Infrastruktur. Die Zertifizierungen gewährleisten die Sicherheit der Energieversorgung und der Daten, die künftig durch intelligente Mess-Systeme erhoben werden können. „Mit diesen beiden Systemen“, so Sicherheits-Chef Dirk Storm, „sind wir Stand heute in einer absoluten Vorreiterrolle.“