Polizei sucht Zeugen : Flensburg: 38-Jähriger bei Streit am ZOB verletzt

von Gerrit Hencke

20. April 2018, 14:53 Uhr

Flensburg | Ein 38-jähriger Flensburger ist am vergangenen Sonntag bei einem Streit am ZOB in der Innenstadt verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit und sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach eigenen Angaben war der Mann gegen 15 Uhr auf dem Holm auf einen Familienstreit aufmerksam geworden. Der Streit sei verbal derart aggressiv gewesen, dass er sich aufgerufen fühlte einzuschreiten und den Mann ansprach. Dieser habe ihn ebenfalls aggressiv abgewiesen, dass er sich nicht in seine Familienangelegenheiten einzumischen habe. Das Paar setzte seinen Weg auf dem Holm anschließend fort.

Kurze Zeit später, gegen 15.30 Uhr, traf der Flensburger am ZOB erneut auf das Paar. Abermals habe der Mann in einer sehr aggressiven Weise auf die Frau eingeredet, die noch einen Kinderwagen schob sowie in Begleitung zweier Kleinkinder war. Ein weiteres Mal sprach der 38-Jährige den Mann an, er solle sein Verhalten mäßigen.

Diesmal sei er von dem Mann gepackt, durchgeschüttelt und zu Boden geworfen worden. Weiterhin seien ihm Schläge angedroht worden. Anschließend verließ der Mann mit der Frau den ZOB. Durch den Angriff wurde der 38-Jährige leicht verletzt.

Der aggressive Mann wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß

etwa 28 Jahre alt

kräftige, athletische Figur

langer Vollbart

schwarze Sporthose

schwarze Jacke

weißer Kapuzenpullover

schwarze Sporttasche

Die Frau wird beschrieben als:

1,65 bis 1,70 Meter groß

blaue Jacke

blaue Jeans

braune Handtasche

schob schwarzen Kinderwagen mit Baby darin

mit zwei Mädchen zwischen 3 und 6 Jahren

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die auf diese Situation aufmerksam geworden sind und Angaben zum Sachverhalt sowie dem aggressiven Mann machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0461/4840 erbeten.

