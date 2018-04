Kommunalpolitik in Flensburg : Flensburg 2030: Der Weg

Neues Konzept gibt auf allen Gebieten die Richtung für die künftige Stadtentwicklung vor

von Gerhard Nowc

29. April 2018, 08:33 Uhr

Es gilt, das Wachstum der Stadt zu organisieren und zugleich Qualität für alle Flensburger zu schaffen. Der Leitfaden: 112 Seiten stark, prallvoll mit Vorschlägen, wie sich Flensburg bis zum Jahr 2030 entwickeln soll, mit Ideen, wie die Stadt den Bedürfnissen ihrer Bürger gerecht und für sie lebenswerter wird. Titel der Broschüre: „Perspektiven für Flensburg“, Unterzeile „Ein integriertes Stadtentwicklungskonzept.“

Klingt sperrig, ist es auch. Drei Jahre Arbeit der Stadtverwaltung sind darin eingegangen. Das ist kein Stoff, den man mal eben durch schnelles Überfliegen erfasst, konzentriertes Lesen ist angesagt. Was bietet es? „Das Konzept beschreibt Ziele, Handlungsfelder und Projekte für die Entwicklung einer Stadt für mehrere Jahre. Es integriert bauliche, soziale, sportliche, kulturelle und wirtschaftliche Aspekte, formuliert Ziele sowie Prioritäten.“ Und ganz wichtig: Das Konzept ist die Leitplanke für Kommunalpolitiker, damit – einmal beschlossen – nicht alle Naslang mit neuen Ideen die geplanten Entwicklungen über den Haufen geworfen werden. Es sei denn, sie passen ins Konzept. Zeithorizont dieser Fleißarbeit ist das Jahr 2030.

Beispiel: knappe Flächen. Das Konzept benennt die Möglichkeit, dass bis 2030 die Marke von 100 000 Einwohnern erreicht wird. Und es legt zu Grunde, dass die Flächen für Wohnen und Gewerbe immer knapper werden. Was ist zu tun?

Gewerbeflächen und Häuser, die nicht genutzt werden, sind zu reaktivieren und zu sanieren, um Platz anbieten zu können. Ganz vorsichtig formuliert: Kooperationen mit Umlandgemeinden sind denkbar, um diese Knappheit zu lindern. Für irgendwelche Initiativen, die Neubaugebiete versprechen, ist im Stadtgebiet kein Platz und ein solcher Vorschlag würde auch gegen das Konzept verstoßen.

Beispiel Verkehr: Dem Innenstadt-Bahndamm ist im Konzept die Funktion des Radweges zugewiesen, der von Süden in die Stadt führt, sich nach dem ZOB den heutigen Gleisen folgend auf Ost- und Westufer verzweigt und überall in die Stadtviertel hinein Anschlüsse erhält. Die Stadtplaner sprechen vom „Flensburger Ypsilon“. Bei diesem Gedanken ist der Bahndamm zu wertvoll und zu wichtig, um ihn für Eisenbahn und für einen Bahnhof am ZOB vorzusehen. Dazu passen nicht die privaten Initiative zur Reaktivierung der Gleise und auch nicht Vorstellungen des Wirtschaftsministers, künf

tig Züge von Niebüll bis in die City fahren zu lassen.

An diesem Teilaspekt bissen sich dann auch in der Ratssitzung am Donnerstag Vertreter von FDP und WiF fest; für den Liberalen Christian Luchs war die Festlegung auf den Bahndamm-Radweg ein Grund, das Konzept abzulehnen.