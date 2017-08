Maasholm : Fischereihafen bekommt neuen Anleger

vergrößern 1 von 1 Foto: U. KÖHLER 1 von 1

Maasholm | Mit der Vergabe des Auftrages in Höhe von gut 2,2 Millionen Euro sind die Zeichen für den Neubau der Schmacherbrücke im Hafen von Maasholm auf Start gestellt. Mitte September wird mit dem Abbruch der alten Brücke begonnen. Wenn alles so klappt wie geplant, wird die neue Brücke bis zum Beginn der Saison im Mai 2018 fertig sein.

Auch wenn es für dieses Vorhaben eine 60-prozentige Förderung aus dem Landesprogramm Wirtschaft (2014 bis 2020) mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ gibt, bleibt für die Gemeinde Maasholm doch ein „sehr dicker Batzen“ nach. In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung informierte Bürgermeister Kay-Uwe Andresen deren Mitglieder, dass 15 Firmen im Rahmen der Ausschreibung die Angebotsunterlagen angefordert hatten – doch nur zwei gaben Gebote ab. Der günstigste – eine Bietergemeinschaft – hatte für den Neubau insgesamt besagte 2,2 Millionen Euro veranschlagt und erhielt den Zuschlag.

Mit dem Neubau geht die Ära der jetzigen Schumacherbrücke – zur Schlei hin ein Betonbau, zum Hafen hin wurde die alte Holzbrücke überbaut – zu Ende. Sie entstand Anfang der 1960er-Jahre, ist Nachfolgerin einer 1936 für die damals gegründete Fischereigenossenschaft erbaute Brücke aus Eichenholz. Benannt wurde das Bauwerk nach Peter Schumacher, seinerzeit Bürgermeister der Schlei-Gemeinde und Vorsitzender der Fischereigenossenschaft. In den vergangenen 50 Jahren haben Wind, Wasser und Wellen extrem an der Brücke genagt.



Streit um Kahnstellen: Gemeinde will klagen

Im Zusammenhang mit der millionenschweren Auftragsvergabe wies der Bürgermeister darauf hin, dass die Gemeinde für den Fall des Falles eine „Bauherren-Versicherung“ abgeschlossen hat. Notwendig sei zudem eine „vorsorgliche Beweissicherung“ für die der Brücke nahe gelegenen Gebäude und Anlagen. Die müsse sein, waren sich die Gemeindevertreter einig. Schließlich könne es durch Rammarbeiten zu Beschädigungen kommen. Für eine solche Beweissicherung lag ein Angebot von 14 000 Euro vor. Viel Geld, befanden die Gemeindevertreter und kamen überein, ein Alternativ-Angebot einzuholen.

Auch der Zustand der unter Denkmalschutz stehenden und erst vor wenigen Jahren sanierten Kahnstellen, lässt den Gemeindevertretern keine Ruhe. Das Erscheinungsbild lasse mehr als zu wünschen übrig – da müsse erneut saniert werden. Doch wer trägt die Kosten? Es wurden bereits diverse Gutachten angefertigt und in die Auseinandersetzungen mit dem damaligen Planungsbüro Rechtsanwälte eingeschaltet. Nun soll, nachdem alle Einigungsbemühungen gescheitert sind, eine „Feststellungsklage“ in Gang gesetzt werden. Dafür stellte die Gemeindevertretung als Gerichtskostenvorschuss 5238 Euro bereit. „Das ganze ist ein unsäglich trauriges Thema“, bedauerte Bürgermeister Andresen.

Bei dem über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen schlagen insbesondere 206 487 Euro für eine Steuernachzahlung für die Jahre 2011 bis 2015 plus 17 054 Euro als Verzinsung zu Buche. Diese Nachzahlung betrifft die öffentlichen Park- und Wohnmobilstellplätze. Notgedrungen stimmten die Gemeindevertreter zu. „Das ist bitter, aber unabwendbar“, waren sich die Gemeindevertreter mit ihrem Bürgermeister einig.

Während der Einwohnerfragestunde monierte ein Bürger, dass am Seebergweg in Maasholm-Bad ein Verkehrsspiegel fehle. Das notierten sich die Gemeindevertreter und befanden, dass es auch andernorts in der Gemeinde der Sicherheit wegen eine Verbesserung der Beschilderung geben müsse. Bedauerlich sei allerdings, dass sich manche Verkehrsteilnehmer nicht daran halten, offensichtlich „Schilder-blind“ seien. Spreche man sie darauf hin an, gebe es oft unfreundliche Worte.

Bürgermeister Andresen nutzte die Einwohnerfragestunde, um seinerseits der örtlichen Feuerwehr für die tatkräftige Unterstützung bei den Sommerveranstaltungen der Gemeinde zu danken. Für den Sozialausschuss wies Manfred Andresen darauf hin, dass die nächste Seniorenfahrt am 20. September auf die Insel Sylt führen wird.