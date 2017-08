Maasholm : Fischerei liegt ihnen im Blut

vergrößern 1 von 1 Foto: UK 1 von 1

Maasholm | Julius Sörnsen und Max Riegert kennen sich von Kindesbeinen an und sind beide mit dem Leben rund um den Hafen von Maasholm aufgewachsen. Die Freunde haben zusammen den Kindergarten in Kieholm und zuletzt die Gemeinschaftsschule in Kappeln besucht. Und nun haben die 16-Jährigen auch ein gemeinsames Berufsziel: Sie wollen Fischer werden. Am 1. September beginnen sie ihre dreijährige Ausbildung bei Fischwirtmeister Jörg Detlefsen in Maasholm und auf seinem Kutter „Annemaria Maa 10“.

Für Julius Sörnsen steht seit dem zwölften Lebensjahr fest, dass er Fischer werden will. Nichts konnte ihn davon abbringen, schließlich war er schon als kleiner Steppke mit auf dem Kutter seines Uropas Julius Petersen gefahren: „Ich bin da reingewachsen“, sagt Julius. Auch sein Vater Mario Sörnsen ist gelernter Fischwirt. Der weiß, dass die Fischerei kein leichtes Brot ist, und so hängte er diesen Beruf 1997 an den Nagel, war für das Wasser- und Schifffahrtsamt von Kappeln aus mit einem Tonnenleger unterwegs, wechselte vor zehn Jahren als Nautiker zu den hauptamtlichen Seenotrettern, die mit dem Rettungskreuzer „Nis Randers“ in Maasholm stationiert sind. Doch so ganz hat er der Fischerei noch nicht Adieu gesagt, besitzt mit der „Hannemus“ ein kleines Boot, mit dem er als Nebenerwerbsfischer tätig ist. Dass sein Sohn Fischer werden will, dafür hat er Verständnis. Wenn dies sein Traumberuf sei, so soll er das machen, lautet das väterliche Statement.

Ähnlich ist das bei Max Riegert. Bereits als Vierjähriger war er mit Opa Alfred Mischke auf der Schlei unterwegs. Es mache ihm einfach Spaß, draußen auf dem Wasser zu sein und mitzuhelfen.

Wie es nach der dreijährigen Ausbildung zum Fischwirt weitergeht? Sie können sich vorstellen, „Patente zu machen“ als Nautiker oder Kapitän. Ansonsten wollen sie abwarten, wie es nach Ende ihrer Ausbildung um die Fischerei bestellt ist. Vielleicht ein eigener Kutter? Julius Sörensen und Max Riegert können sich das durchaus vorstellen – wenn sich die Fischerei lohnt.

Doch zuvor heißt es erst einmal, die Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Zur Praxis an Bord des Kutters wird das Netze-Aussetzen und -Einholen ebenso gehören wie das -Flicken. Auch die Verarbeitung der gefangenen Fische gilt es zu lernen. Das alles kostet körperliche Kraft, doch dass wissen die Beiden: „Kraft, die haben wir, denn wir sind Maasholmer Jungs.“ Für die Theorie werden Julius Sörnsen und Max Riegert die Berufsschule in Rendsburg besuchen.

Bei aller Begeisterung für ein Leben als Fischer wissen beide ganz genau, dass es angesichts der rückläufigen Entwicklung in der Fischerei heute eher die Ausnahme ist, diesen Beruf zu ergreifen. Die Zeiten, in denen es in Maasholm üblich war, Fischer zu werden, sind vorbei. Doch das kann die Beiden nicht schrecken – sie wollen sich mit der Ausbildung ihren Kindheitstraum erfüllen.