„Aalutsetten“ an der Hafenspitze : Fischer Olaf Jensen setzt Aale in Flensburger Förde aus

Damit die Fische nicht aussterben, wurden an Gewässern in Schleswig-Holstein insgesamt rund 216.000 Glasaale ausgesetzt.

Flensburg | Wenn sie wüssten, was sie gleich erwartet, würden die Aale wohl nicht so ruhig in ihren Behältern liegen. Am Donnerstag kamen Fischer und Organisator Olaf Jensen, Geschäftsführerin Nicole Knapstein vom Verein sustain seafood sowie Politiker Stefan Seidler vom SSW zusammen, um kleine Aale im Flensburger Hafen auszusetzen. Ihnen liegt der Artbestand der...

