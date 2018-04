Nutzung von Bürgerdaten : Finger weg vom Datenschatz!

Flensburgs Politik und Verwaltung erteilen Vorschlag des Städtetags nach kommerzieller Nutzung von Einwohnerdaten klare Absage

von Holger Ohlsen

10. April 2018, 07:52 Uhr

Nichts zu machen. Obwohl Flensburg finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, verfängt Gerd Landsbergs Lockruf nicht, die Leere der Stadtkasse mit Geld aus dem freihändigen Verkauf von Bürgerdaten zu füllen. In einem Interview mit der Rheinischen Post hatte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindetages empfohlen, die kommunalen Datenbestände – „das Gold des 21. Jahrhunderts“ – zum Wohle der Wohnbevölkerung zu Geld zu machen. Doch weder Flensburgs Verwaltung noch die Politik konnte sich für den Vorstoß aus Berlin sonderlich erwärmen.

Mit einer Ausnahme. Arne Rüstemeier, Fraktions- und Parteichef der Flensburger CDU. Er findet, Flensburg könnte mehr aus den Anwohnerdaten in seinem Melderegister machen. Unter strengen Auflagen könne er sich eine Weitergabe über den bisher üblichen Bereich vorstellen. „Ich denke, wir als Kommune könnten da mehr machen“, so Rüstemeier. Allerdings bezweifelt der bekennende „Facebooker“, dass sich für die Stadt auf diesem Weg eine nennenswerte Einnahmequelle erschließen ließe.

Die Verwaltung will alles beim alten belassen. „Natürlich erheben wir eine Menge Daten, die für Private von Interesse sein dürften, aber zugänglich sind ohnehin nur die Daten aus dem Einwohnermelderegister“, sagt Verwaltungssprecher Clemens Teschendorf. Diese anonymisierten Daten würden – gegen kostendeckende Gebühr – nur für Zwecke zur Verfügung gestellt, die im öffentlichen Interesse liegen. „Das ist aber nichts, womit wir Geld verdienen“, betont Teschendorf. Gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Skandals um die unkontrollierte Weitergabe von Nutzerdaten bei Facebook findet er: „Datenverkauf als Geschäftsmodell, da würde ich sagen, das ist nichts für uns! Ich weiß nicht, was den Landsberg da bewegt hat.“

Damit dürfte die Idee des obersten Städte- und Gemeinden-Lobbyisten im Norden gescheitert sein, denn insgesamt findet sich auch in der Politik sonst kaum jemand, der anonymisierte Flensburger Bürgerdaten auf dem freien Markt handeln möchte. Helmut Trost, Vormann der SPD-Fraktion, betont: „Die Stadt erhebt vertrauliche Bürgerdaten, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Das, was der Bürger der Stadt vertrauensvoll offenbart, ist keine Handelsware!“ Gabi Ritter, Vorsitzende der Linkspartei im Rat, macht’s kurz: „Das ist einfach nur eine Scheißidee. Da machen wir nicht mit!“ Genauso kurz Erika Vollmer, Fraktionschefin der WiF: „Dabei kann es sich nur um einen späten Aprilscherz handeln.“ Auch Ellen Kittel-Wegner reiht sich ein. „Wir halten das für absolut kritisch. Bei Facebook & Co. entscheidet jeder für sich, ob und mit welchen Daten er oder sie dabei ist. Bei der Kommune erwartet die Bevölkerung zu Recht die Einhaltung des Datenschutzes und Nichtweitergabe. Diese Gemeinwohlorientierung ist mit privaten Geschäftsmodellen nicht vereinbar!“ Die Reihe der Ablehnenden schließt Kay Richert, vor Ort Fraktionsvorsitzender und im Landtag Abgeordneter der FDP: „Die Stadt erhebt Daten als Dienstleister der Bürgerinnen und Bürger. Was Herr Landsberg da von sich gibt, ist kein ernstzunehmender Vorschlag, das ist einfach nur abenteuerlich.“