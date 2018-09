FFG steckt Millionen in Flensburger Standort

Wehrtechnik-Unternehmen schließt Investitionsoffensive in Höhe von 13 Millionen Euro ab

Ein riesiger Bagger steht in der Halle – bemalt mit einem Wüsten-Camouflage-Muster. Daneben reihen sich zahlreiche weitere Panzer-Fahrzeuge auf. Familien und Kinder laufen herum. Es werden Getränke verkauft, Würste gereicht. Rund 13 Millionen Euro hat die Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) zuletzt investiert, um sich „fit für die Zukunft zu machen“, wie Geschäftsführer Norbert Erichsen sagt. Die neue 4200-Quadratmeter-Halle – zu deren Einweihung die Firma ihre Tore öffnet – ist einer der letzten großen Beiträge. Allein sie hat nach Erichsens Angaben rund fünf Millionen Euro gekostet.

Das eine Produkt? Das gibt es bei FFG nicht. Die Firma setzt Kampfpanzer instand, produziert selbst gepanzerte Fahrzeuge. „Wir sind vielschichtig, wir sind diversifiziert“, sagt Erichsen. Es ist eine der Stärken der Flensburger Firma, die allein an der Förde 650 Mitarbeiter beschäftigt. 940 sind es weltweit. Die Ursprünge des Unternehmens reichen zurück bis in das Jahr 1872 – eine Zahl, auf die Erichsen oft verweist. „Aus Marketinggründen“, wie er sagt. Und natürlich stimmt es auch irgendwie. 1872 ist das Gründungsdatum der Flensburger Werft, aus der die FFG später hervorgegangen ist. „Ich denke, das kann man gelten lassen“, so Erichsen. Gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten werde Tradition geschätzt, sagt Erichsen. Dort ist das Unternehmen mit einem Service-Standort vertreten.

„Die neue Halle wird sehr schnell gefüllt werden“, zeigt sich Erichsen überzeugt. Im ersten Schritt würden Radpanzer der norwegischen Armee umgebaut und Leopard 2 für die deutsche Armee instand gesetzt. Mit dem Neubau ist das Gelände, auf dem sich früher Danfoss befand, bereits wieder ausgereizt. „Wir sind am Limit“, so Erichsen. Zumindest in Flensburg, wo sich der Hauptsitz noch immer an der Werftstraße befindet.

Insgesamt verweist das Unternehmen weltweit auf mehr als 100 000 Quadratmeter Produktionsfläche. An ein Ende der Wachstumsgeschichte ist nicht zu denken. Das Ziel formuliert Erichsen klar. „Wir wollen uns bei der Bundeswehr als Systemfirma etablieren“, sagt er. Dass es seine Branche nicht immer leicht habe, räumt er ein. „Das ist auch ein gesellschaftliches Problem.“ Wer wolle schon die Rüstungsindustrie haben.