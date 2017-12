Langballig : Feuerwehren für Umwelt-Notfälle gerüstet

vergrößern 1 von 1 Foto: van de Loo 1 von 1

Es waren die örtlichen Feuerwehren, die Mitte September bei einer Gewässerverunreinigung erste Maßnahmen ergriffen und Ölsperren in den Auslauf des Buttermühlenteiches im Landschaftsmuseum Angeln legten. Museumsmitarbeiter hatten vorher bereits intensiven Ölgeruch wahrgenommen, dann einen starken Ölfilm auf dem Teich entdeckt und Alarm geschlagen. Im Nachgang zu dem damaligen Geschehen hatte der ehrenamtlich im Bereich der Langballigau tätige Gewässerschützer Thomas Biel aus Westerholz kürzlich unter Verweis auf eine weitere massive Bachverunreinigung durch Gülle im vergangenen Jahr vorgeschlagen, für solche Notfälle erforderliche Vorkehrungen zu treffen, um bei Erfordernis besser gerüstet zu sein (wir berichteten).

In dieser Anregung sieht Gemeindewehrführer Jürgen Hinrichsen aus Dollerup den zwischen den Zeilen enthaltenen Vorwurf, bisher auf derartige Geschehnisse vor Ort nicht vorbereitet zu sein, und weist ihn entschieden zurück. Für die Wehren im Amt Langballig stehe eigens ein „Umweltanhänger“ zur Verfügung. „Er ist im Gerätehaus in Dollerup stationiert und mit allem ausgerüstet, was bei kleineren Notfällen und Erstmaßnahmen erforderlich und möglich ist.“ Dazu gehörten mobile Ölsperren, unterschiedliche Arten von Bindemitteln sowie mehrere aufblasbare Bälle. Mit diesen sogenannten „Rohrdicht-Kissen“ könnten Rohrleitungen verschiedener Querschnitte völlig abgesperrt und dadurch aufgestaute Flüssigkeiten abgepumpt werden.

Wenn Art und Umfang des Schadensereignisses die Möglichkeiten der Ortswehren überstiegen, werde der Löschzug Gefahrgut (LZG) aus Schleswig alarmiert, erläuterte Hinrichsen. Dieser LZG verfüge über zusätzliche Technik und besonders ausgebildetes Personal, um aufwändigere Maßnahmen zum Schutz der Umwelt vornehmen zu können.

Im September hatte Hinrichsen entgegen der Fließrichtung des Wassers Schacht für Schacht das den Buttermühlenteich versorgende Vorflutersystem kontrolliert und konnte als Herkunftsort des Öls einen Bereich im Grundhofer Ortsteil Bönstrup identifizieren. Auf einem Grundstück dort wurde später zwar eine Boden-, aber keine Gewässerverunreinigung durch Heizöl festgestellt. Nach Aussage der zuständigen Kreisbehörde ist der Grundstückeigentümer auf jeden Fall verpflichtet, den verunreinigten Boden auszutauschen. Der Versuch, sich bei ihm über den aktuellen Sachstand zu informieren, ging jedoch ins Leere. Das Haus dort scheint gegenwärtig nicht bewohnt zu sein.

Die im Buttermühlenteich und in einem vorgeschalteten Sandfang an der Nordstraße ausgelegten Ölsperren bleiben bis auf weiteres vor Ort liegen. Bei ihnen sammeln sich immer noch Ölrückstände. Die restlichen Verschmutzungen in den Rohrleitungen, Schächten und Bachläufen sollen sich auf natürlichem Wege abbauen oder bei starken Regenfällen ausgewaschen und über die Langballigau in die Ostsee gespült werden.