Brennende Mülltonne : Feuerwehreinsatz im Adelbyer Kirchenweg in Flensburg

Die Bewohner des Hauses konnten das Feuer schnell selbst unter Kontrolle bringen.

Flensburg | Im Adelbyer Kirchenweg ist es am Montagabend gegen 21.25 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fing in Höhe Vogelherd eine Mülltonne an einem Carport an zu brennen. Die Bewohner des Hauses bemerkten das Feuer und konnte es selbst löschen. Die Feuerwehr ertränkte weitere Glutnester. Verletzt wurde niemand. Ein Bew...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.