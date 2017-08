Maasholm : Feuerwehreinsatz der besonderen Art

vergrößern 1 von 1 Foto: u. köhler 1 von 1

Maasholm | Wasser, Licht und Musik: Das gehört zusammen, wenn die Gemeinde Maasholm zu ihrer Hafenparty einlädt. Dann sind zu nächtlicher Stunde Wasserspiele mit anschließendem Feuerwerk angesagt. Dann taucht der Fischereihafen in ein prächtiges Lichtermeer, dann sind die Besucher begeistert. Doch hinter diesem Spektakel steckt viel Arbeit – das alles hat die örtliche Wehr von langer Hand vorbereitet – in einem Einsatz der besonderen Art.

Schon am frühen Sonnabend Vormittag hatten die Aktiven, allen voran Klaus Ottsen, der nicht nur Mitglied der Feuerwehr ist, sondern auch Vorsitzender des kommunalen Touristikausschusses, damit begonnen, auf zwei parallel zueinander verlaufenden Stegen im Hafen rund 500 Meter Schläuche und auch Stromkabel zu verlegen – nach einem ganz genau ausgetüftelten Plan. Zum Equipment der Brandschützer gehören auch zwölf Lichtstrahler mit 2000 Watt in den Farben rot, grün, blau und gelb. Und zwischen den Stegen wurde ein Floß installiert – mit Strahlrohren und Lichtstrahlern. Als alles im Vorfeld der Hafenparty erledigt war, gab es einen Probelauf, um festzustellen, ob bei den nächtlichen Wasserspielen auch alles funktioniert. Dazu musste auch der Seenotrettungskreuzer „Nis Randers“ seinen angestammten Liegeplatz an der Schumacherbrücke verlassen und an einem der Stege festmachen. Im Probelauf wurden die Schläuche an der Löschkanone des Seenotrettungskreuzers montiert und dann hieß es „Wasser marsch“. Mit Wasser aus der Schlei und einem Druck von acht bar füllten sich die Schläuche und schleuderten das Wasser aus den Strahlrohren der Schläuche, stiegen zu Fontänen auf. Am Ende fehlte nur noch die Illumination und die dazugehörige Musik. Doch das geschah dann erst nachts. Für die Feuerwehr, die mit der Besatzung der „Nis Randers“ Hand in Hand arbeitet, stand fest, dass abends alles funktionieren würde. Der Seenotrettungskreuzer rückte ab, um zu nächtlicher Stunde zurückzukehren und das, was beim Probelauf alle Erwartungen erfüllte, zu wiederholen – gewissermaßen als Ernstfall.

Als dann am Sonnabend die Wasserspiele mit anschließendem Feuerwerk beendet waren und die Party im Festzelt am Hafen weiterging, war für die Feuerwehr noch lange nicht Schluss. Denn dann wurde „aufgeräumt“, Schläuche, Stromkabel und Scheinwerfer abgebaut – eine Arbeit, die sich wie üblich bis weit nach Mitternacht erstreckte. Das alles mache man gerne, sagt Klaus Ottsen, gelte es doch, die Gemeinde Maasholm bei ihrer Sommerveranstaltungen ins rechte Licht zu rücken. Und darüber freuten sich auch in diesem Jahr nicht nur die Einheimischen aus der Gemeinde und der Umgebung, sondern auch die vielen Touristen, die gezielt zur Hafenparty gekommen waren, um einen schönen Abend, zu dem auch Tanz und Musik gehörte, zu erleben. Insgesamt waren knapp 1000 Gäste gekommen. Es seien trotz des Wetters kaum weniger als in den Vorjahren gewesen, berichtete Ottsen. „Es war wunderschön. Wir hatten Glück und haben die Pausen zwischen den Schauern erwischt.“