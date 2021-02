Vermeintliches Gasleck : Feuerwehr nach Gasgeruch in Handewitt im Einsatz

Anwohner und Passanten alarmierten am Nachmittag die Freiwillige Feuerwehr, nachdem sie Gas gerochen hatten.

Handewitt | Helle Aufregung am späten Montagnachmittag in Handewitt. Gegen 16.45 Uhr gingen Notrufe in der Harrisleer Rettungsleitstelle ein. Anwohner und Passanten meldeten Gasgeruch am Wiesharder Markt. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.