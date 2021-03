Flensburg : Feuer in Mehrfamilienhaus in der Gasstraße

Die Gasstraße ist komplett gesperrt. Der Busverkehr wird derzeit umgeleitet.

Flensburg | Am Freitagabend ist gegen 19.20 Uhr ist in der Gasstraße in Flensburg ein Feuer in einen Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Derzeit sind die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Klues im Einsatz. Eine Wohnung musste geöffnet werden. Es brennen aus unbekannten Gründen ein Sofa und Einrichtungsgegenstände. Es gibt keine Verletzten. Die Schadensh...

