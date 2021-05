Falkenbergschule Flensburg : Feuer auf Schulhof – Ermittlungen wegen Brandstiftung

Ein Unterstand mit Altpapier und Müll brannte in der Nacht zu Montag. Die Polizei ermittelt.

Flensburg | Brennender Abfall bescherte der Berufsfeuerwehr in der Nacht zum Montag einen Einsatz auf dem Schulhof der Falkenbergschule in der Emil-Nolde-Straße. Kurz nach Mitternacht meldeten Anrufer nach Angaben der Feuerwehr einen brennenden Schuppen auf dem Gelände. Beim Eintreffen des Löschzuges brannte in einem Unterstand gelagertes Altpapier sowie klein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.