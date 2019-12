Festtagsstimmung in der Roten Straße

Avatar_shz von Rainer Fischer

05. Dezember 2019, 11:28 Uhr

Flensburg | Damenmode und Schuhe, Taschen und Schmuck, hochwertige Sortimente und ausgefallene Geschenkideen, wunderschöne Geschäfte und gemütliche Restaurants und Cafés, einzigartige Atmosphäre und klassische Musik, stilvolles Punschvergnügen und jede Menge köstliche Produkte zum Genießen, Verputzen und Verschenken... im Advent ist die Rote Straße mit ihren berühmten Höfen alljährlich das schönste Ziel zum Einkaufen und Wohlfühlen in Flensburg!

Dafür sorgen die kreativen Dekorationen der Ladeninhaber, Kerzen, Windlichter und Lichterketten, weiße Bärenfelle, Damenroben aus Tannengrün, Stühle mit „bunten Tellern“ mit roten Äpfeln und Selbstgebackenem, die Spielzeugeisenbahn, der schnarchende Weihnachtsmann und vieles mehr.

Passend dazu stellen die in der Interessengemeinschaft der Roten Straße verbundenen Geschäfte auch immer wieder ein kleines, aber feines Programm auf die Beine, das einen Besuch noch schöner macht.

Dazu gehört schon seit ein paar Jahren auch der Lucia-Umzug am 13. Dezember.

Einst wurde die Wintersonnenwende am 13. Dezember begangen – und nicht nur vielerorts in Skandinavien wird heute noch mit kleinen stimmungsvollen Prozessionen daran erinnert.

In der Roten Straße ziehen Schülerinnen und Schüler der Freien Waldorfschule in weiße Gewändern gehüllt und mit Kerzen in den Händen singend durch die festlich geschmückte Straße.

Vorneweg Lucia, die Lichterkönigin, mit dem Lichterkranz auf dem Kopf, gefolgt von ihren Jungfern, Sternsingern oder Wichteln. Sie bringt das Licht in die Dunkelheit und alle singen „Kerzenglanz strömt durchs Haus – sie treibt das Dunkel aus: Santa Lucia, Santa Lucia.“ Wer dieser kleinen Prozession vom Kloster zum Heiligen Geist gen Norden folgt, der kann innehalten und mitten in quirliger Weihnachtszeit einen richtig friedlichen Moment genießen...





Top-Sehenswürdigkeit Schleswig-Holsteins





Flensburg-Besucher haben über „TripAdvisor“ die Rote Straße zu einer der Top-Sehenswürdigkeiten Schleswig-Holsteins gewählt. Ein Kriterium waren sicher die zahlreichen Köstlichkeiten, die man hier genießen kann – wie handgemachte Pralinen, köstlichen Flammkuchen, „Marzipan im Hof“, hausgemachte Suppenspezialitäten sowie frisch gerösteten Kaffee, mexikanische Tapas oder leckere Fischbrötchen.

Passend zur Vorweihnachtszeit gibt es im Roten Hof und in den Braasch-Höfen Punsch – im Wein & Rumhaus Braasch nach eigenem Rezept und auch an allen Sonntagen im Advent von 11 bis 20 Uhr. www.rotestrasse.de