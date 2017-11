Grossenwiehe : Festliches Jubiläum der Senioren-Union Wiesharde

vergrößern 1 von 1 Foto: böw 1 von 1

Als Friedrich Wilhelm Frisch aus Großenwiehe 1992 den Wunsch äußerte, eine Senioren-Union zu gründen, fanden sich im Gasthof Wiehekrug gerade einmal elf Personen zur Gründungsversammlung ein. Jetzt, 25 Jahre später, läutete der Vorsitzende Toni Ingwersen die Jubiläumsfeier mit der Glocke von damals und wieder im Wiehekrug ein – aber inzwischen zählen 180 Mitglieder zur Senioren-Union Wiesharde und Umgebung. Ehrenvorsitzender Johannes Bruhn, der von Asmus Andresen den Vorsitz übernommen hatte, hielt Rückschau auf die ersten 15 Jahre. Vier Veranstaltungen wurden regelmäßig im Jahr angeboten: Die Mitgliederversammlung mit Fachvorträgen, eine Tagesfahrt unter sachkundiger Führung, die Jahresversammlung und die sogenannte „Sternfahrt“ zusammen mit der Senioren-Union Leck und Karrharde, bei der man sich per Fahrrad an der Kreisgrenze zwischen Hörup und Stadum traf. Später seien noch die beliebten, von Hannemarie Rolfs organisierten, Fahrradtouren dazugekommen. Sein Motto sei gewesen: „Man soll die Leute im Vorstand das machen lassen, was sie gut können.“ Er hob besonders die akribische Protokollführung von Hans Truelsen hervor. Das mit Bildern versehene, gebundene Buch sei ein wertvolles Dokument für die Nachkommen. Viel Beifall erhielt Hans Truelsen, als er mit Blumenstrauß und Urkunde zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Bis heute seien die Veranstaltungen gut besucht, erläuterte Toni Ingwersen, der seit zehn Jahren im Amt ist. Referenten der Polizei, des Weißen Rings oder der Steuerberatung hätte er gewinnen können, und politische Themen gehörten nach wie vor dazu.

Bürgermeisterin Gudrun Carstensen lud zu einer „Sternfahrt“ in das inzwischen sehr veränderte Großenwiehe ein, und eine weitere Einladung sprach Kreisrat Walter Behrens für den Kreistag aus. Humorvoll erzählte Kreispräsident Ulrich Brüggemeier über seine Arbeit und meinte: „Wir sind Menschen der Praxis. Wir versuchen, einigermaßen gut miteinander auszukommen.“ Aus Berlin gekommen war Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen mit Pfefferminzlikör.

Den musikalischen Part bestritten die „Ellunder Nordlichter“. Die Liedauswahl von „Winter an de See“ bis „Wir lagen vor Madagaskar“ animierte das Publikum zum Mitsingen oder Schunkeln, bevor der Abend mit einem gemeinsamen Essen ausklang.