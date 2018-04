Fernwärme für alle Ortsteile?

Gemeinde Handewitt: Ein Beschluss über den Vertrag mit den Flensburger Stadtwerken lässt weiter auf sich warten

von ki

24. April 2018, 13:15 Uhr

Der Durchbruch ist noch nicht gelungen. Die Flensburger Stadtwerke planen, Rohre von Weiche ins Wedinger Gewerbegebiet „Heideland“ zu verlegen, um das zukünftige Logistik-Zentrum von „Queisser Pharma“ mit schnellem Internet und Energie zu versorgen. Von einer Fernwärme-Leitung könnten auch die Bewohner der Siedlerstraße profitieren. Doch die Gemeinde Handewitt will weitere Straßenzüge berücksichtigt wissen und lud zu zwei Sondersitzungen ein, um über den Gestattungsvertrag zu beraten. Letztendlich vertagte man sich. Auf einen Beschluss muss weiter gewartet werden.

Der geplante Gemeinderat musste sogar abgesagt werden, nachdem die Kommunalpolitik bereits im vorgeschalteten Finanz- und Wirtschaftsausschuss eine längere Bedenkzeit eingefordert hatte. Einem CDU-Antrag, den Tagespunkt ersatzlos zu streichen, folgte die Mehrheit des Gremiums. „Wir haben es mit einem komplexen Thema zu tun, das wir noch längst nicht in allen Bereichen beleuchtet haben“, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende Marx Plagemann. „Wir können daher einen Gestattungsvertrag nicht so ohne Weiteres durchwinken.“

Was die Kommunalpolitiker wohl nicht bedacht hatten: Mit der Streichung des einzigen Tagespunktes drohte das sehr frühzeitige Ende der Sitzung – ohne jeglichen Fortschritt in der Materie. Die extra eingeladenen Unternehmensvertreter Heinz-Gerhard Gülck (Stadtwerke) und Sven Müller (Queisser Pharma) wunderten sich. „Es werden Arbeitsplätze geschaffen und Steuern entrichtet“, sagten sie. „Die sichere Energieversorgung dieses Betriebes müsste doch auch im Interesse der Gemeinde sein.“

Bürgermeister Thomas Rasmussen intervenierte: „Ich möchte noch nicht nach Hause gehen, sondern über die öffentlich-zulässigen Teile eine Diskussion ohne Beschlüsse herbeiführen.“ KWG-Chef Dieter Neugebauer erinnerte: „Wir wollten in der Sondersitzung doch etwas finden, was Stadtwerke und Gemeinde gemeinsam umsetzen können.“ Letztendlich bildete sich nach dem offiziellen Sitzungsschluss eine informelle Runde, die die Öffentlichkeit ausschloss und sich 90 Minuten lang austauschte.

Dem Stadtwerke-Vertreter waren aber vorerst keine weiteren Zugeständnisse für einen umfangreicheren Fernwärme-Ausbau zu entlocken. Das städtische Unternehmen teilte auf Nachfrage mit: „Wir müssen immer auch die Wirtschaftlichkeit prüfen. Dies werden wir immer wieder gern und wohlwollend für die Gemeinde Handewitt tun.“ Auf der Geest tagte der Ältestenrat der Kommunalpolitik. Weitere Besprechungen sollen folgen, um den Gestattungsvertrag für den Gemeinderat am 3. Mai wieder auf die Tagesordnung zu nehmen.

Im Hinterkopf haben die Kommunalvertreter eine umfangreichere Fernwärme-Versorgung für alle Ortsteile. Bislang wird nur Handewitt durch den lokalen Anbieter „M & M Energy“ bedient. „Wenn nur ein einfaches Engagement erforderlich wäre“, erklärt Thomas Rasmussen, „dann hätte es längst ein Versorger in die Hand genommen.“ In der 78 Quadratkilometer großen Flächengemeinde ist allerdings eine Millionen-Investition erforderlich. Noch steht man erst am Anfang, selbst grundsätzliche Fragen müssen geklärt werden: Wie kann sich die Gemeinde beteiligen? Was ist rechtlich möglich?