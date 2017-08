Gelting : Ferienhof wird erweitert

vergrößern 1 von 1 Foto: U. KÖHLER 1 von 1

Gelting | Für die Erweiterung des Ferienhofs der Familie Thomsen in Stenderup sollen alle Vorhaben in der Bauleitplanung zusammengefasst werden. Das war jedenfalls die Ansage des Kreisbauamts an die Antragsteller, als diese in Schleswig vorstellig wurden. Doch die Landesplanung sehe das anders, berichtete Geltings Bürgermeister Uwe Linde in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Gespräche zu dem Thema haben stattgefunden, nachdem diese Angelegenheit bei der vorausgegangenen Sitzung vor wenigen Wochen von der Tagesordnung abgesetzt worden war, weil die Landesplanung mehr Klarheit hinsichtlich des Betriebskonzeptes verlangt hatte. Linde: „Die Landesbehörde will nicht, dass die Planung so umfangreich ist.“ Damit stehe sie im Widerspruch zur Aussage des Kreises und das, so Linde, komme für ihn einer Posse gleich. Die Landesplanung sei lediglich zur Zustimmung für die Wiederherstellung des ehemaligen Dreiseithofes bereit. Das bedeutet, dass auf jenem Gelände, auf dem einst eine Scheune abgebrannt ist, ein Apartmenthaus errichtet werden darf.

Damit das Vorhaben in absehbarer Zeit realisiert werden kann – vorgesehen ist ein Baubeginn im September –, fasste die Gemeindevertretung einmütig den erforderlichen Beschluss.

Nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt wurde der Antrag von Lehbeker Bürgern, die in in der vorausgegangenen Sitzung während der Einwohnerfragestunde ihre Angst vor dem nächsten Hochwasser dargelegt und die Gemeinde zum Handeln aufgefordert hatten. Es geht um einen Straßendurchlass für die Lehbeker Au. Der müsse größer als der jetzige sein, damit bei starken Regenfällen das Wasser besser abfließen könne. Diesbezüglich war, so Bürgermeister Linde, ein Bypass vorgeschlagen worden, doch dem habe der zuständige Wasser- und Bodenverband Hunau-Lehbeker Au nicht zugestimmt. Um dem misslichen Zustand beizukommen, beschloss die Gemeindevertretung, ein hydraulisches Gutachten in Auftrag zu geben. Bei alledem wurde deutlich, dass die Kommunikation zwischen Gemeinde und Wasser- und Bodenverband besser werden müsse. In diesem Zusammenhang wurde von anwesenden Lehbeker Bürgern bemängelt, dass der Verband die Au nicht ausreichend ausbaggere. Diesbezüglich hätte man sich bereits beim Verband beschwert, jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Bürgermeister Linde sagte zu, sich schriftlich an den Verband zu wenden und auch die Anlieger sollten, so die Gemeindevertreter, weiter Druck machen.

Während der Einwohnerfragestunde wunderte sich ein Bürger, dass es im Baugebiet „Mühlenfeld“ an einer Straße verschiedene Bürgersteigbreiten gebe. Das sehe „wie gewollt und nicht gekonnt“ aus. Der Mann, ein Neubürger, bescheinigte der Gemeinde, dass diese insgesamt „sehr gepflegt“ wirke, doch es gebe auch Ecken – privat und öffentlich -, wo die nicht der Fall sei. Die Gemeindevertreter nahmen es sich zu Herzen.

Zu guter Letzt ging es um den Namen für das Neubaugebiet an der Straße nach Wackerballig nahe der Birkhalle. Es waren 15 Vorschläge eingegangen, man entschied sich für „Op de Barg“.