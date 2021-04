Langballig : Feodora-Reeder Alexander Klein verlässt Flensburg

Durch die grenzüberschreitenden Einschränkungen der Corona-Pandemie sollen die Fähren des Reeders verkauft werden.

Flensburg | Der Reeder Alexander Klein aus Eppelheim zieht Konsequenz aus der Corona-Pandemie: Er will seine Feodora-Fähren für 1,2 Millionen Euro verkaufen. Das bestätigte er gegenüber „Flensborg Avis“. Er versteht nicht die Behörden in Kopenhagen: „Es gibt da keine Logik beim Shutdown. Du darfst sechs Tage in ein Sommerhaus in Dänemark. Aber eine kleine Tour...

