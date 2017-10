Europa-Universität und Hochschule Flensburg : Feiern bis in die Puppen mit Musik der Professoren

vergrößern 1 von 2 Foto: geissler 1 von 2

von Antje Walther

erstellt am 17.Okt.2017 | 18:18 Uhr

Professoren der Europa-Universität und der Hochschule Flensburg legen am Freitag, 17.November, von 22 bis 3 Uhr für den guten Zweck ihre persönliche Playlist im „Max“ (Schiffbrücke) auf. Bei der erfolgreichen Premiere vor zwei Jahren versuchten sich unter anderem die Professoren Christine Thon (Foto, v.l.), Merle Hummrich und Volker Looks an den Plattentellern – und vier weitere Kollegen. Wie zuvor bei „Profs @ Turntables“ wird der gesamte Erlös des Events gespendet. Die Tickets kosten 5 Euro im Vorverkauf und 7 Euro an der Abendkasse. Ab 3 Uhr übernimmt der DJ des „Max“, so dass einer Partynacht bis in die frühen Morgenstunden nichts entgegensteht.